La vendimia alcanza los 291 millones de kilos de una uva «de calidad» en 2025

Publicado por Sandra Guijarro Zayas de Báscones Creado: Actualizado:

La campaña de vendimia 2025 en Castilla y León se ha cerrado con cifras positivas y una apuesta firme por la calidad, la innovación y el equilibrio entre viticultores y bodegas. Así lo expresó este miércoles la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su visita al Dominio D’Echauz, en Zayas de Báscones, enclave vitivinícola de referencia en la Ribera del Duero soriana.

Acompañada por el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano; la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio; y los responsables del proyecto, Julián Ramos y Rafael García, la consejera recorrió los viñedos junto a la enóloga Marina Jambrina, conociendo de primera mano los trabajos de investigación genética que se desarrollan en la finca.

«Este proyecto es un claro ejemplo de la importancia del sector vitivinícola en Castilla y León, y de cómo la apuesta por la innovación y la investigación nos permite producir cada vez más vinos y de mayor calidad», señaló González Corral.

Durante su intervención, ofreció el balance de campaña, destacando que la vendimia 2025 alcanzó los 291 millones de kilos de uva, un 6% más que en 2024 y en línea con la media de los últimos años. En la Denominación de Origen Ribera del Duero, donde se ubica el Dominio D’Echauz, se recogieron 124 millones de kilos, muy por encima de los 95 millones del año anterior.

«Nos encontramos ante una uva de calidad, en buen estado, que permitirá seguir elaborando vinos excelentes en nuestras 13 denominaciones de origen. Uno de cada cuatro vinos de calidad que se producen en España sale de Castilla y León», añadió.

Con más de 130 hectáreas dedicadas a la conservación genética de la vid, el Dominio D’Echauz alberga la mayor colección de biotipos del mundo. En colaboración con el Itacyl y el Consejo Regulador, se desarrollan proyectos como Ribera Adapt, que analizan el comportamiento de 17 variedades de vid ante el incremento de temperaturas. «Aquí se trabaja con campos de germoplasma, portainjertos y yemas, para estudiar cómo se adaptan distintas variedades a las condiciones meteorológicas y del terreno en cada punto de nuestra geografía», explicó.

Respecto a los mecanismos de control y mediación en el sector vitivinícola, González Corral subrayó que «este año se han intensificado las inspecciones en torno a la uva y, si se detecta alguna situación que rompa el equilibrio entre viticultores y bodegas, la Junta actúa. Además, ofrecemos servicios de arbitraje y orientación directa a los productores».

La consejera defendió también el crecimiento del 12% en los presupuestos de su departamento para 2026, con líneas específicas para jóvenes, regadíos, industria alimentaria y promoción de productos de calidad. Como novedades, anunció el lanzamiento del Plan del Vino y el Plan de Ganadería Extensiva, compromisos adquiridos por el presidente Alfonso Fernández Mañueco.

«Trabajamos en distintas líneas para que este sector sea cada vez más atractivo, más rentable y con más futuro. Por eso apostamos por la innovación y por proyectos como el que hoy hemos visitado», afirmó.

En materia sanitaria, informó de la vacunación de 900.000 cabezas de vacuno contra la lengua azul, y recordó que Castilla y León participa activamente en el comité RASVE, junto al Ministerio y otras comunidades autónomas.

«Desde hace meses pusimos a disposición de los ganaderos vacunas gratuitas. Somos conscientes de que hay distintos serotipos, pero seguimos apostando por esta línea preventiva», indicó.

Sobre las inclemencias meteorológicas que afectaron a la campaña, reconoció los efectos del granizo del 4 de julio en la DO Rueda y del mildiu en varias zonas, como Ribera, Bierzo o Rueda. A pesar de ello, valoró que «podemos calificar esta vendimia como notable”, ya que “los agricultores saben enfrentarse a las adversidades, y proyectos como este nos permiten avanzar hacia variedades más resistentes y explotaciones más rentables».

La jornada coincidió con el Día Internacional de la Mujer Rural, efeméride que González Corral aprovechó para destacar que «en Castilla y León, una de cada tres incorporaciones jóvenes al campo son mujeres. Lideramos en titularidades compartidas y apostamos por su formación. El futuro del medio rural pasa por ellas».