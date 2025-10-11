Langa de Duero honra la raíz y el futuro del vino en sus Jornadas de la Vendimia

Un carro cargado de uvas en las Jornadas de la Vendimia de Langa de Duero.SANDRA GUIJARRO

Langa de Duero ha vuelto a convertirse este sábado en epicentro de la tradición vitivinícola soriana con la celebración de la jornada grande de sus XXVII Jornadas de la Vendimia, una cita que cada año atrae a miles de personas en torno a la cultura del vino y que destaca por su tradición, participación intergeneracional y una programación con actividades para todos los públicos.

Desde primera hora, vecinos y visitantes llenaron las calles para compartir un desayuno popular en la Casa Lagar, símbolo de la identidad local. La exposición de figuras de Playmobil dedicadas a la vendimia, instalada desde el viernes, seguía despertando la curiosidad de grandes y pequeños.

Con la llegada de autoridades y el pregón oficial, la comitiva partió hacia los viñedos centenarios, encabezada por carretas tiradas por vacas serranas de la Real Cabaña de Carreteros y acompañada por gaiteros. Familias enteras se sumaron al desfile, que culminó en el majuelo donde los más pequeños iniciaron la recogida de racimos, seguidos por padres y abuelos en una escena que condensaba vínculo generacional y respeto por la tierra.

Tras la recogida, cientos de kilos fueron transportados en cestas por las vacas serranas hasta la Casa Lagar, donde se realizó el pesado, pisado y prensado tradicional. Desde Quintanar de la Sierra, Iván Ureta fue uno de los encargados de guiar a los animales. “Venimos con una vaca de unos 960 kilos y otra serrana de 880 kilos, que en calidad de carne es de lo mejorcito que puede haber”, explicó. “Nuestro papel aquí es traer dos ejemplares muy vistosos y estar entre los niños, para recordar que esto ha sido el motor de la economía. Con la serrana negra se han levantado iglesias, catedrales, pueblos… parte de esta zona”, añadió.

Por su parte, el alcalde, Iván Andrés, destacó el valor de esta cita como referente provincial. “Nunca hemos dejado de lado nuestras raíces ni la cultura de la vendimia tradicional, pero hemos ido añadiendo actividades como el mercado o los conciertos para ofrecer una experiencia completa durante todo el fin de semana”.

Entre los niños que participaron en el pisado estaba Noa, que repetía experiencia. “Aunque no ha sido la primera vez, me lo he pasado bien”, afirmó. Su familia acude cada año porque es el pueblo de los abuelos, y como señalaban, “sirve para enseñarles toda la historia y la tradición”.

Sobre la importancia de la cita, el alcalde destacó que se trata de “un plan muy divertido para los más pequeños y es un momento que siempre van a recordar, esa conexión con el mundo rural donde podrán disfrutar de la verdadera esencial de la cultura del vino".

La jornada continuó con mercado tradicional, talleres participativos, teatro de calle y propuestas gastronómicas. La comida popular en el polideportivo reunió a centenares de personas, mientras la tarde tenía previsto ofrecer gymkanas infantiles, teatro de comedias y el concierto de Destino Sonora, como broche musical. La venta de bocadillos, organizada por los quintos de 2026, cerraría el día con sabor y participación.

Las jornadas concluirán este domingo con mercado, talleres infantiles de alfarería, actuaciones, cuentacuentos, circo y el V concurso de vinos caseros. A las 21.00 horas, la degustación de vinos y el espectáculo de fuego pondrán fin a una edición que ha sabido conectar pasado y presente, tradición y celebración.