Dos pueblos del Moncayo acogen un Festival de la Naturaleza este fin de semana

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Borobia y Ciria, además de aquellos municipios incluidos en el proyectado parque natural del Moncayo, son un exponente del enorme patrimonio natural y cultural que atesora la comarca moncaína de Soria. Ambos municipios capitanean el Festival de Naturaleza a las faldas del Moncayo que se celebra con un nutrido programa de actos durante este fin de semana.

Los objetivos del evento son la elaboración y el diseño de actividades, actuaciones y proyectos que pongan en valor este patrimonio, acciones que promuevan su difusión, aprovechamiento y su potencial pedagógico.

Para ello se llevarán cabo charlas, exposiciones, excursiones, concursos... Habrá mesas de debate y se abundará en la participación. Los principales protagonistas son los habitantes de esta comarca. Soria constituye un bastión en el que se aglutinan importantes valores y riquezas de una región tan significativa en el contexto español y europeo como es Castilla y León.

Visitas guiadas por expertos a la Zona de Especial Conservación de los sabinares de Ciria y Borobia y a las lagunas que están en proceso de restauración. Se abundará en el mundo de astronomía ya que Borobia es destino Starlight y en la conservación de especies en peligro de extinción como el Quebrantahuesos y el Erodium paularense, un geranio salvaje que sobrevive en la dehesa borobiana del Tablado.

Talleres de anillamiento de aves silvestres y transectos botánicos tutelados por expertos con Sol de la Quadra Salcedo entre ellos. Se estrenará el documental de Mario Bregaña y Beltrán de Ceballos: 'La Biodiversidad a las Faldas del Moncayo', producida por Magna. Un mercadillo de productos artesanos y tradicionales de la zona que estarán a la venta en la plaza de la fuente durante todo el festival. Estas y algunas actividades más forman parte del programa.

Este festival, de la naturaleza y la cultura, será organizado por los ayuntamientos de Borobia y de Ciria, la asociación para la conservación de la naturaleza Contrapunto Verde, el Grupo de Acción Local de la comarca Proynerso y la Diputación Provincial, contando con el patrocinio de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Patrimonio Natural y Magsor, y con la colaboración de otras entidades como la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, Cinclus, Iniciativa Natura, Sembria, Boro-Via Láctea y Observatorio Astronómico de Borobia.

Los lugares de celebración del encuentro y cómo inscribirse en las diferentes actividades (programa e inscripciones/gratis hasta completar aforo) se puede consultar en Instagram y Facebook en @festivalmoncayo o en info@contrapuntoverde.org.

El viernes 17 tendrá lugar la inauguración en Borobia y se terminará el festival con una marcha entre los dos pueblos por la zona ZEC, culminando con una comida para todos los inscritos en el municipio de Ciria.