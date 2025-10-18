La Junta insta al Consejo de Ministros la aprobación del Real Decreto de Traspasos para asumir el ATI

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La situación del aeródromo de Garray continúa sin resolverse después de que el Gobierno anunciara el traspaso de competencias aeronáuticas desde la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) a la Junta en materia de aeródromos no comerciales.

Por este motivo, el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, reclamó este viernes al Gobierno, durante su visita a Soria, «que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto de Traspasos, tal y como viene recogido en la Constitución». Para ello, continuó, «tiene que celebrarse la comisión mixta de Transferencias como paso previo a la aprobación del Real Decreto». Un encuentro, recordó, que «ha sido solicitado por parte de la Consejería».

En este punto, el representante regional puso sobre la mesa que «el traspaso de competencias y servicios en el Estado español está regulado en la Constitución de manera que hay que hacerlo a través de un Real Decreto de Traspasos. Y esto no es una opinión, en el caso de Aragón, que lo pongo de ejemplo porque son vecinos, se ha hecho ya», explicó.

Precisamente, Sanz Merino reconoció este viernes que «aceptamos la competencia ya que estamos hablando de la gestión, por ejemplo, de la pléyade de helicópteros de prevención de incendios forestales y sanitarios, pero por mucha voluntad que tengamos aún no se ha realizado el traspaso de esa competencia por lo que no podemos asumirla».

Y es que, continuó, «no han instrumentado desde el punto de vista jurídico o constitucional el traspaso de la competencia». Por eso recordó en este punto que tanto desde la Consejería como desde la Diputación Provincial, propietaria de las instalaciones, se han realizado «reclamaciones reiteradas pero no hemos obtenido respuesta», señaló.

Sin este traspaso la Diputación «está atada de manos y no cuenta con la luz verde para poder realizar la ampliación que proyecta» de cara a mejorar la infraestructura. Por eso, conminó a AESA, entidad a la que le compete ahora mismo esta aprobación al tener aún las competencias «a que dé luz verde al expediente».

Transporte

El consejero, respecto al servicio de transporte por autobús entre Soria y Burgos que arranca este sábado con un viaje de ida (Soria-Burgos) a las 9.00 horas y un viaje de vuelta (Burgos-Soria) a las 13.00 horas, que «habrá que esperar a conocer los números y los datos de la demanda de viajeros para conocer cómo funciona».

Por otra parte, avanzó que el sistema de reservas incorporado al proyecto Buscyl, que permite la gratuidad del transporte interurbano en la Comunidad, está «muy avanzado» y previsiblemente en un mes estará en funcionamiento.

También incidió en que la implantación del sistema ITS «va más lenta», ya que es «bastante complejo» con una inversión de 12,5 millones. «Estamos colocando el hardware con totems o con marquesinas y con elementos en los autobuses». Mientras tanto, «hemos decidido anticiparnos porque creemos que es lo más beneficioso para los usuarios, la herramienta fundamental, que es el soporte que les permite hacer uso del autobús y de manera gratuita».

En clave de transportes, puso el acento en el borrador del Mapa Estatal de Transportes «en el que no estamos de acuerdo ya que tenemos dudas respecto a la financiación y que se puedan mantener determinados servicios».