La Diputación de Soria insiste en que la paralización del aeródromo de Garray se debe a «la incompetencia de AESA»

Los miembros de la comisión de Planes Provinciales de la Diputación durante su visita al aeródromo de Garray.HDS

La situación que atraviesa el Aeroparque Tecnológico e Industrial (ATI) de Garray, propiedad de la Diputación Provincial centró este miércoles la reunión extraordinaria que celebró la comisión de Planes Provinciales de la institución bajo la presidencia de Jesús Elvira.

El diputado responsable del ATI, José Antonio de Miguel Nieto, ha explicado de forma pormenorizada a todos los miembros de la comisión la evolución de este proyecto que actualmente se encuentra «paralizado por la falta de competencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)».

Esta «incompetencia» de AESA ha dejado «en el aire el traspaso de gestor del aeródromo», haciendo necesario prorrogar por dos veces el contrato de Airpull Aviation a pesar de haber una nueva empresa adjudicataria de la gestión, Usado For Sale S.L., que no puede hacerse cargo por falta de aprobación del cambio de gestor por la entidad correspondiente.

Además, aseveran desde la Diputación, la «incompetencia» de AESA «impide llevar a cabo la ampliación de la pista del aeródromo», para el que la Junta de Castilla y León tiene presupuestados más de 5 millones de euros para realizar esta obra a través del Somacyl.

El Estudio Técnico de Aeródromos, fase 3, (adjudicado por la Junta a la empresa Gesnaer) está terminado y desde hace más de un año se está a la espera del permiso correspondiente para llevar a cabo la ampliación de la pista.

José Antonio de Miguel Nieto ha detallado todo el largo proceso que se está llevando a cabo, remontándose al pleno de septiembre del año 2021, cuando se aprobó por primera vez el proyecto de ampliación del aeródromo y se iniciaron las primeras expropiaciones.

El equipo de gobierno de la Diputación sigue creyendo en el potencial de este proyecto, pero al tradicional e incomprensible retraso de todos los trámites que afectan al aeródromo, se ha sumado ahora el traspaso de competencias que se encuentra en al aire, al afirmar AESA y ratificar la abogacía del Estado, que están en manos de la Junta de Castilla y León, mientras el Gobierno regional desmiente esta afirmación, recordando que hasta que no se reúna la Comisión Mixta de Transferencias y se aclare qué personal y qué presupuesto se asocia a esta transferencia, no pueden hacerse cargo y por lo tanto las competencias siguen en manos de AESA.

El diputado responsable ha lamentado que se puede volver a perder otro año más en la conversión del aeródromo de Garray en un Aeroparque Tecnológico e Industrial, uniendo sinergias con el PEMA, capaz de atraer inversión y empresas del sector aeronáutico que creen riqueza y trabajo de calidad, que es el objetivo con el que trabaja este equipo de gobierno.

Además, De Miguel apunta que las alegaciones a las últimas expropiaciones ya están informadas desfavorablemente e irán al próximo pleno de la institución provincial para su aprobación definitiva

Ante esta parálisis, desde la institución provincial se va a recurrir a un bufete especializado para poner en sus manos el intento de resolver este sinsentido e incluso no se descarta exigir daños y perjuicios al organismo que se considere responsable de impedir el desarrollo de un proyecto beneficioso para la provincia de Soria.

Durante la visita al ATI se ha recorrido las instalaciones del aeródromo, se ha explicado las fincas donde se llevará cabo la ampliación, y se ha conocido el hangar recientemente adquirido a Airpull, así como los terrenos óptimos para ubicar la base del helicóptero medicalizado del Sacyl.