Heraldo-Diario de Soria

Feria ganadera de Borobia 2025 (fotos)

Borobia celebra su XVI Feria Ganadera con gran afluencia de público. Una tradicional jornada que sirve para poner en valor la actividad ganadera en las zonas rurales

Una tradicional jornada para conocer la actividad ganadera de la zona

Una tradicional jornada para conocer la actividad ganadera de la zona

Mario Tejedor
Soria

La cita se celebró a la entrada del pueblo, en las Eras Bajas del pueblo, una jornada festiva que también contó con un mercadillo.

El programa contó con un amplio abanico de actividades, el herraje de caballos, parrillada para los vecinos, taller de cerámica, y esculturas de madera con motosierra.

Una tradicional jornada para conocer la actividad ganadera de la zona

