Heraldo-Diario de Soria

Todas las fotos del concurso de calabazas de San Esteban

Una calabaza de 165 kilos se lleva el premio, cultivada por Pedro y Antonio

Un clásico en el otoño Sanestebeño

Un clásico en el otoño SanestebeñoSANDRA GUIJARRO

Mario Tejedor
Soria

El Concurso de Calabazas Gigantes organizado por la Coral de la Villa con el apoyo del Ayuntamiento vuelve a centrar la atención del público en San Esteban y numerosos hortelanos se animan a participar con sus cosechas.

Mari Paz Larrén Izquierdo se llevó el premio a la creatividad por su homenaje a la Coral y el premio a la calabaza más grande ha recaído en Pedro y Antonio

