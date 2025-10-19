Explosión e incendio en una vivienda de Villar del Río

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una explosión y posterior incendio en una vivienda aislada de dos plantas en la plaza del pueblo en Villar del Río tiene en vilo a la localidad por cuanto aún no está confirmado si había una persona en el interior, según ha informado el servicio de emergencias 112.

A las 17.29 horas se han recibido varias llamadas alertando sobre la citada deflagración e incendio en la vivienda.

Han sido avisados a través del 112 los bomberos de Ágreda, Tierras Altas, Moncayo, Guardia Civil COS de Soria y emergencias sanitarias de Sacyl, que se encuentran actuando en el lugar.

Según fuentes del 112 en esa vivienda residía una mujer de la que se desconoce actualmente su paradero.