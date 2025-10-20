Conmoción en Soria por el fallecimiento de la teniente alcalde de Villar del Río en una explosión en su vivienda

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Soria se ha levantado este lunes conmocionada por el fallecimiento de Elena Blanco Martínez, la teniente alcalde del Ayuntamiento de Villar del Río, en la comarca de Tierras Altas, que el domingo perdió la vida en su vivienda tras registrarse una explosión y un incendio.

A falta de determinarse las causas de la deflagración y posterior incendio que levantó un intenso humo en la vivienda, y que probablemente causaría la muerte a Blanco, la edil de 63 años fue atendida por los servicios de emergencia con un hilo de vida, por lo que dio esperanzas, y así lo trasladó el alcalde, Miguel Ángel López, a Heraldo Diario de Soria poco antes de fallecer. Fue rescatada de entre los escombros, según informó el 112.

A pesar de que le suministraron oxígeno, no fue posible la reanimación y falleció cuando se iba a emprender el viaje hasta el Complejo Hospitalario de Soria.

Blanco era una mujer muy querida en el PSOE. La definen como una "mujer encantadora" y "muy comprometida con su pueblo", según fuentes socialistas. En el partido de Santa Luisa de Marillac están "muy impactados" con la terrible noticia.

La concejal fallecida hizo incluso labores de alcaldesa supliendo durante una larga temporada a López. La Mancomunidad de Tierras Altas ha mostrado a través de sus redes sociales las condolencias por la pérdida de Blanco a sus familiares y vecinos y el "apoyo y cercanía" a toda la localidad. Villar del Río es uno de los 16 municipios que conforman la Mancomunidad.

Blanco no pertenecía a la directiva de la Mancomunidad pero estaba muy implicada en el trabajo que se desarrollaba en este colectivo. Quienes la conocieron la definen como una persona "válida, operativa y muy implicada" en el trabajo municipal.

La noticia de la muerte de la teniente alcalde de Villar del Río supone un duro golpe para el municipalismo, toda vez que personas de esta índole se convierten en verdaderos héroes en sus localidades en la lucha por el bienestar de sus vecinos, y más en pueblos afectados por la despoblación.

El secretario regional del PSOECyL y alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha lamentado la muerte de su compañera de partido a través de las redes sociales: "Lamento muchísimo el fallecimiento de Elena, teniente alcalde de Villar del Río. Un abrazo a todos los vecinos y vecinas de este pueblo, en especial a su familia y a la corporación municipal. DEP", acompañado de una rosa.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, María José Jiménez, ha trasladado este lunes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, sus condolencias a la familia, al Ayuntamiento de Villar del Río y a la familia socialista.

Soria Ya también lo ha hecho a través de las redes sociales y ha trasladado su pésame a la familia, amigos y compañeros de la concejal.

Blanco perdió la vida a consecuencia del incendio registrado en su vivienda. El aviso se produjo en torno a las cinco y media de la tarde del domingo cuando comenzó todo el operativo sanitario, de bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el momento del suceso, Elena Blanco se encontraba sola en su vivienda de dos plantas, donde, fuentes cercanas a la familia señalaron que vivía con su hermano, quien regenta el bar de la localidad.