Con bogavante y bacalao, así es el pincho de Soria que aspira a ganar el concurso de tapas medievales

Pincho de Almazán que se presenta al concurso internacional de pinchos y tapas medievales.HDS

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pincho ‘La vida es un carnaval’, una propuesta que combina sabor, historia y emoción, de la reconocida chef de Almazán, Julia Medrano, aspira a coronarse como Chef Medieval 2025. La final internacional del XVII Concurso de Pinchos y Tapas Medievales se celebrará en Almazán (Soria) los días 14, 15 y 16 de noviembre.

Su tapa, ‘La vida es un carnaval’, es una oda a la cocina de mar y tierra. Julia ha creado una base de masa fina de pan y bogavante, coronada con bacalao al pilpil, brotes tiernos de cebolla, una emulsión de vino y un toque final de setas de la tierra.

Un pincho elegante y sabroso que respeta las normas del certamen —sin ingredientes posteriores al descubrimiento de América— y refleja el equilibrio entre tradición y vanguardia que caracteriza a la chef.

A sus 78 años, esta veterana cocinera del Hotel Villa de Almazán y ganadora del concurso local el pasado mes de marzo, Julia afronta este nuevo reto con la misma ilusión de siempre.

“Yo siempre trabajo para ganar”, asegura, con el humor que le caracteriza, pero, al mismo tiempo, completamente en serio. “Y este año, compitiendo en casa, la ilusión es doble. Defender a Almazán ante los mejores cocineros medievales es un orgullo enorme”, añade.

Julia Medrano es una institución de la gastronomía adnamantina. Ha participado en todas las ediciones del concurso local —veintiuna hasta la fecha— y ha representado a Almazán en cinco finales internacionales: Coria, Sigüenza, Estella, Marvão y Hondarribia.

Julia Medrano, chef de Almazán creadora de la tapa gastronómica.HDS

Su constancia, talento y amor por la cocina la han convertido en un símbolo del certamen y en la voz culinaria más veterana de la Red de Ciudades y Villas Medievales.

“Puede que sea mi última vez, o puede que no”, bromea. “Estoy jubilada, pero sigo con ganas de cocinar y de representar a mi pueblo. Mientras tenga fuerzas, ahí estaré, con el delantal puesto y el orgullo de representar a Almazán”, asegura.

Con ‘La vida es un carnaval’, Julia Medrano no solo aspira al título, sino también a reafirmar el lugar de Almazán como capital del sabor medieval. La reina del pincho local vuelve a los fogones con el mismo espíritu de siempre: pasión, autenticidad y el inconfundible sabor de la tierra.

La Red de Ciudades y Villas Medievales es una iniciativa turística pionera que integra a ocho municipios de España y Portugal con un importante patrimonio medieval como son Almazán (Soria), Estella–Lizarra (Navarra), Hondarribia (Gipuzkoa), Laguardia (Álava), Marvão (Portugal), Valencia de Alcántara (Cáceres) y Sigüenza (Guadalajara).