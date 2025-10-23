Este es el pueblo de Soria que se convierte en unos días en la capital de la música de dulzaina

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz (Soria) se prepara para acoger la XI edición del festival Aires de Dulzaina, una cita bienal que convierte esta villa soriana en epicentro de la música tradicional. Del 24 al 26 de octubre, el municipio celebrará veinte años de historia con un encuentro intergeneracional que reivindica la cultura popular como patrimonio vivo, consolidando al certamen como uno de los referentes del folclore en Castilla y León.

La jornada inaugural tendrá lugar el viernes 24 con un marcado carácter pedagógico. A las 12.30 horas, el grupo Mayalde (Salamanca) ofrecerá una sesión didáctica para escolares en el salón de actos, acercando la dulzaina y los saberes populares a las nuevas generaciones.

Por la tarde, el mismo grupo protagonizará un concierto a las 20 horas, seguido de animación nocturna en las calles a partir de las 23 horas. Ese día se inaugurará también la exposición 'La mirada de Jesús Arranz: 20 años del festival Aires de Dulzaina', un recorrido fotográfico por la evolución del certamen y sus protagonistas, que podrá visitarse hasta el 2 de noviembre.

El sábado 25 comenzará con la recepción de participantes en la plaza del Frontón a las 10 horas, seguida de pasacalles y almuerzo en el Lagar de San Miguel.

A las 12.30 horas, autoridades locales darán la bienvenida en la Plaza Mayor, donde se instalará el escenario de escuelas. Participarán agrupaciones como la Escuela de Dulzaina Julián Romano de Estella-Lizarra (Navarra), la Escuela Enclave Musical - Joven Orquesta Sinfónica de Soria, la Escuela de dulzaineros y gaiteros de Sena (Huesca) y la Escuela de dulzaineros y percusión de San Esteban de Gormaz. Durante el acto se repartirán castañas asadas, en un guiño a las tradiciones otoñales.

Tras una primera toma de contacto, la carpa municipal acogerá a las 15 horas la comida popular, preludio del certamen que comenzará a las 19 horas, presentado por Pipirijaina Teatro. Actuarán los grupos Cámbaros (Cantabria), Casa Corazón (Albacete) y La Garrota (Segovia), en una muestra de la diversidad del nuevo folk peninsular.

La jornada culminará con una cena popular y el concierto de El Nido (Burgos), grupo revelación del folk castellano.

El domingo 26 se reserva para los actos más tradicionales. A las 11.30 horas, músicos participantes recorrerán el casco histórico en pasacalles, mientras que la plaza Mayor acogerá bailes y rituales a cargo de La Nova Muixeranga de Algamesí (Valencia), en una muestra de hermanamiento cultural. El festival se despedirá con un espectáculo infantil a las 18.30 horas en la carpa municipal, protagonizado por el grupo Triguiñuelas (Segovia).

La cuota segoviana del festival se prepara para acercar su música a la localidad con una propuesta que va más allá del público infantil. “Hacemos del puente que tradicionalmente se ha hecho toda la vida, y más que música para niños es música intergeneracional, desde abuelos hasta nietos, para que puedan hacer ellos mismos ese traspaso de tradición oral. Nosotras somos simplemente una excusa”, explican Paula, Silvia y Anaís, sus componentes.