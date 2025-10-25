La VI Concentración de Charangas revive el espíritu peñista en El Burgo

Las charangas desfilan por la calle Mayor de El Burgo.SANDRA GUIJARRO

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma volvió a latir al ritmo de las charangas este sábado en una jornada que, más allá de la música, se convirtió en motivo de reencuentro. La convocatoria, organizada por las agrupaciones locales La Amistad y El Desacuerdo, se ha consolidado como una extensión festiva de las celebraciones patronales de San Roque, con la implicación directa de las peñas, que acompañaron a cada charanga durante todo el día.

Desde primera hora de la mañana, los músicos se reunieron en la peña La Amistad para conocer a sus guías peñistas y compartir desayuno antes de iniciar el recorrido hacia la Plaza de la Catedral y la Plaza del Rastro, donde se sirvió el almuerzo. El acto institucional en el Ayuntamiento marcó el inicio oficial de la jornada, con la entrega de un recordatorio conmemorativo por parte de las autoridades. Aunque la lluvia apareció en varios momentos, no impidió que las charangas completaran sus recorridos por los bares del municipio, siempre acompañadas por sus respectivas peñas.

Tras el primer pasabares, más de 400 personas participaron en la comida popular en el Centro Polivalente, donde a partir de las 17.30 horas cada agrupación tenía previsto ofrecer su actuación en el escenario central. La música iba a volver después a las calles en nuevos recorridos hasta la cena, que esperaba reunir a más de 600 asistentes antes de dar paso a la discomóvil Festisoria.

En la sexta edición de esta cita bianual participación las charangas ¡Ay Caramba! de Cella (Teruel), Los Butaneros de Madridejos (Toledo), Los Chiguitos de Palencia, Carajillo de Tarazona (Zaragoza), Extraperlo de Aranda de Duero (Burgos), Sin Más de San Esteban de Gormaz, junto a las anfitrionas La Amistad y El Desacuerdo. El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento y de numerosos establecimientos locales, pero fueron las peñas de San Roque las que marcaron el ritmo de la jornada, guiando a las charangas y manteniendo vivo el ambiente en cada tramo del recorrido.