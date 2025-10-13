El Burgo de Osma se prepara para acoger la VI Concentración de Charangas

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Burgo de Osma se prepara para vivir una jornada vibrante el próximo sábado 25 de octubre con la celebración de la VI Concentración de Charangas, organizada por las agrupaciones locales El Desacuerdo y La Amistad. Desde primera hora de la mañana, las calles de la villa se convertirán en escenario de pasacalles, ritmos festivos y encuentros populares que reunirán a músicos, vecinos y visitantes en un ambiente de celebración.

La cita contará con la participación de ocho charangas procedentes de distintos puntos de la geografía española, entre ellas Estraperlo (Aranda de Duero, Burgos), Sin Más (Soto de San Esteban, Soria), Butaneros (Madridejos, Toledo), Los Chiquitos (Palencia), Ay Caramba (Cella, Teruel) y Carajillo (Tarazona, Zaragoza), además de las anfitrionas locales.

La jornada estará acompañada de un menú popular que incluye almuerzo de huevo frito con chorizo y panceta, comida con paella, pollo guisado y postre, y cena de bocadillo y parrillada. Los tickets para almuerzo y comida tienen un precio conjunto de 20 euros, mientras que la cena se ofrece por 5 euros. Los puntos de venta habilitados son el Bar La Nueva Estación y el Bar Refugio El Carro.

Desde la organización destacan el carácter abierto y festivo del evento, en el que “charangas de diversa procedencia recorren nuestra villa mañana y tarde convirtiendo las calles en una auténtica fiesta”.

La concentración, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, se consolida en su sexta edición como una cita imprescindible en el calendario otoñal de la localidad, combinando tradición, gastronomía y cultura popular.