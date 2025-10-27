Cinco pueblos del alfoz piden a la CHD la concesión de agua

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Comunidad de Usuarios Alfoz de Soria, que estará integrada por cinco pueblos para gestionar el abastecimiento de agua, solicitó el pasado 8 de octubre a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la nueva concesión de agua que necesita.

La documentación está pendiente de valoración por parte del organismo rector de la cuenca. Una vez valorada, si estuviera completa se procedería a la petición de los informes preceptivos y su correspondiente publicación en el BOE para someterla a información pública.

En el caso de que la documentación estuviese incompleta se solicitaría antes la subsanación de la misma, según explicaron fuentes de la Confederación a este periódico.

La nueva captación de agua, a realizar en los ríos Tera y Duero, que se pretende, superaría los 990.000 metros cúbicos. Para el cálculo de volúmenes máximos solicitados se han tenido en cuenta las dotaciones que se recogen en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero de 250 litros por habitante y día para el consumo de la población, de 30 litros diarios para las cabañas ganaderas de bovino, 10 litros diarios para las de ovino y de 4.000 metros cúbicos por hectárea para usos industriales.

A la actual concesión anual que tiene el municipio de Garray, de 564.291 metros cúbicos, para el abastecimiento de tres núcleos de población y el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) se suman los volúmenes calculados para los otros municipios que conformarán esta comunidad de aguas.

Para el municipio de Golmayo, que necesita el agua para Camaretas y la zona este se solicitan 394.347 metros cúbicos anuales, de los que 231.880 son para la urbanización de Camaretas y el resto para Golmayo este. Para Fuentecantos 7.393 metros cúbicos; Fuentelsaz, 15.695 metros cúbicos y Buitrago, 8.645 metros cúbicos.

La futura comunidad de aguas será la que ostente la titularidad de la concesión privativa que se ha solicitado a la CHD y que tendrá como destino el abastecimiento de las poblaciones, así como regular el aprovechamiento y el régimen de explotación de los bienes hidráulicos. Para ello, los ayuntamientos firmarán su constitución.

El agua solo se podrá destinar al abastecimiento de las poblaciones que se incorporan inicialmente en la Comunidad de Usuarios del Alfoz de Soria, pero quedará abierta la posibilidad de que se puedan incorporar otros municipios en el futuro y ese caso si se requiere mayor caudal, la comunidad tendrá que solicitar a la CHD la modificación de las características de la concesión.

La potabilizadora de Garray es la que abastecerá a los cinco pueblos que van a estar conectados a la instalaciones a través de una infraestructura hidráulica que se está ultimando. Para la explotación y el mantenimiento cada ayuntamiento tiene que firmar un convenio con el Somacyl.

Esta comunidad de usuarios estará integrada por cinco representantes de cada uno de los dos municipios y dos técnicos de los ayuntamientos de Garray y de Golmayo. La presidencia será rotatoria entre todos los representantes.