Una vecina de Matamala pide ayuda por los daños en su vivienda donde anidan más de 240 pájaros

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Entre la desesperación y la indignación, la vecina de Matamala de Almazán Lourdes Estévez denunció a este periódico el infierno que ha sido vivir los pasados meses de verano entre una colonia de más de 240 pájaros que anidan en la cubierta de su casa.

Estos pájaros no solo han colonizado su casa, sino también otras siete viviendas vecinas, por lo que el número de ‘avioncillos’, especie a la que pertenecen estos pájaros, es incalculable.

Según explicó Estevez, a lo largo del verano resulta imposible abrir las ventanas, no se puede tender la ropa lavada, los cristales están golpeados de los pájaros y los excrementos se amontonan en los alféizares de las ventanas y en el cableado eléctrico. «En julio te juegas la vida», asegura la afectada que se queja de «la pasividad» de la Junta de Castilla y León para dar una solución a este problema.

El avioncillo no está incluido en el catálogo de aves amenazadas y cuenta con un importante valor por ser un gran devorador de insectos. Además, esta vecina conoce de antemano que no puede retirar los nidos de su casa, porque se expone a multas que pueden llegar a los 200.000 euros, pero le cuesta creer que este problema, con un gran número de ejemplares que están causando daños, no tenga un solución y además de proteger a los pájaros también se proteja el patrimonio de las personas.

Ella solicitó la intervención del Seprona que acudió a su domicilio y dio fe de que en su casa había 64 nidos con unos 240 pájaros y «yo soy de las que menos tiene, mis vecinos tienen más».

El problema está localizado en varias viviendas adosadas que se encuentran separadas por un parque. Esta vecina ha llamado a la puerta de todas las administraciones. En primer lugar se lo trasladó al Ayuntamiento y el alcalde le manifestó que lo había trasladado a la Junta de Castilla León.

También ha acudido al servicio de Medio Ambiente de Soria, donde le explicaron que tenían que realizar consulta con la Consejería de Valladolid. Allí expuso su problema y le dijeron que tenían que consultarlo con Europa. «Llevo meses intentando buscar una ayuda y no me dan solución, me tienen indignada», concluye Lourdes Estévez.