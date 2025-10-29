Dos décadas de fiestas desde un pueblo de Soria: la charanga La Toscaina cumple 20 años

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Son sinónimo de fiesta y música desde hace dos décadas y tocaba celebrarlo. El último fin de semana la charanga soriana La Toscaina, celebró en su Ólvega 'natal' sus primeros 20 años de existencia como mejor sabe, animando a grandes y pequeños a echarse un baile.

Según explicaron desde la formación musical, el día 25 transcurrió con gran afluencia de gente al vermú y al pasabares de la tarde amenizado por la Toscaina, que contó con refuerzos de lujo que son habituales entre las filas de la charanga. El colofón final de la fiesta fue en el Centro Social de la localidad, en el que se pudo disfrutar de un picoteo para todos los asistentes, y las actuaciones de los mariachis Destino Sonora y los DJs locales Chino y Kevin Checa.

"20 años de música, muchas actuaciones entre las que destacan 12 años en las Fiestas de San Juan de Soria, San Fermín en Pamplona o Pilares de Zaragoza entre muchas otras, y lo más importante, con cuerda por delante para muchos más años", detallaron desde La Toscaina.