Golmayo cede una parcela para construir 74 viviendas públicas para jóvenes

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pleno del Ayuntamiento de Golmayo (Soria) ha aprobado por unanimidad la cesión a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) una parcela en la urbanización de Las Camaretas en la que se construirán 74 viviendas públicas destinadas a los menores de 35 años.

Se edificarán varios bloques de pisos. Según explicó el alcalde, Benito Serrano, que indicó que el proyecto ya se encuentra redactado y los técnicos de Somacyl ya han visitado el terreno.

El regidor confía que en las próximas semanas comiencen las obras de explanación del terreno. En este sentido expuso que el Ayuntamiento quiere ofrecer una solución para mitigar el problema que tienen los jóvenes para el acceso a la vivienda.

El pleno también dio el visto bueno, por unanimidad, a la petición de obras para el Plan Provincial 2026-2027 en las que se prevé una inversión de 715.000 euros.

Una de las partidas más destacadas, 300.000 euros, se destinará a continuar con el Plan de Asfaltado que inició el actual equipo de Gobierno hace unos años y en el que se ha invertido ya cerca de un millón de euros.

Otros 105.000 euros se han presupuestado para la mejora de las instalaciones deportivas, entre las que se encuentra la construcción de un circuito biosaludable y la reparación del frontón de Villabuena, entre otros.

En materia de eficiencia energética (envolvente de edificios) se destinarán 180.000 euros. En mejoras del control remoto del suministro de agua se destinarán 58.000 euros, para sustitución de dispositivos.

Serrano recordó que el municipio fue pionero en instalar el control remoto para garantizar un consumo eficiente del agua, «pero desde entonces los dispositivos han cambiado y también se han modernizado y son mejores», explica.

En otro orden de cosas, el pleno volvió a ser unánime para aprobar una modificación presupuestaria por un total de 132.313 euros que se a financiar a través de bajas de gastos, mayores ingresos y remanentes.

Entre las incorporaciones se encuentra el gasto de 52.600 euros para la compra de una parcela anexa al campo de fútbol con el objetivo de ampliar la dotación de espacios deportivos en Garray. La modificación también permitirá cubrir gastos municipales en materia de reparaciones y mantenimiento, así como costes energéticos.

El alcalde subrayó que una de las bajas presupuestarias es la que corresponde al pago del autobús que une Golmayo y Soria que es gratis desde la entrada en vigor del servicio Buscyl y eso ha permitido al Ayuntamiento ahorrarse este año más de 27.000 euros.