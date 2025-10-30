El catálogo 'Ibérica Pura' reúne las piezas de la vestimenta de la Serranía

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, junto con el equipo de expertos que ha elaborado la publicación.HDS

La Diputación Provincial de Soria ha presentado el libro-catálogo de la exposición ‘Ibérica Pura: Indumentaria en las Serranías Silentes’, una publicación que recoge el amplio trabajo de investigación desarrollado en torno a la muestra que se exhibe desde el pasado mes de marzo en el Museo Provincial del Traje Popular de Morón de Almazán.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, ha destacado la importancia de este proyecto “como un testimonio vivo del legado textil y la memoria colectiva de las serranías del Sistema Ibérico”.

“Este libro y la exposición que lo acompaña son un ejemplo del compromiso de la Diputación con la conservación del patrimonio cultural y la difusión de nuestras tradiciones más profundas. En cada página y en cada prenda late la historia de quienes, con su vida cotidiana, forjaron la identidad de nuestros pueblos a lo largo de un siglo XIX marcado por la riqueza y diversidad de la moda popular que recorrió las diez provincias del Sistema Ibérico”, ha destacado Rubio.

Este ejemplar, editado y publicado por la Diputación de Soria a través del departamento de Cultura, constituye una obra de referencia en el ámbito de la indumentaria tradicional española y un homenaje al patrimonio cultural compartido por los territorios del interior peninsular.

El libro-catálogo, del que se han editado 900 ejemplares, puede adquirirse en el propio museo, en la librería Las Heras de Soria y a través de la página web del museo, a un precio de 30 euros.

Con 674 páginas, más de 1.100 fotografías y la documentación de 43 conjuntos completos, más de 1.000 piezas procedentes de diez provincias, el catálogo refleja la magnitud y el rigor de un trabajo colectivo en el que han participado once expertos en indumentaria tradicional: Enrique Borobio, Marcos León, Alba Chicote, Miguel Ángel Flores, Ana Flores, Jorge Lanzuela, Javier Marcos, Yolanda Martínez, Pablo Martínez, Lucas Ramón y Joan Vicent.

Durante la presentación, el diputado de Cultura ha estado acompañado por Marcos León, uno de los comisarios de la exposición junto a Enrique Borobio, quien ha explicado el proceso de investigación y catalogación que ha hecho posible la muestra.

“Este gran trabajo ha sido posible gracias a un equipo muy completo que ha sabido remar en la misma dirección” ha resaltado Marcos León, reforzando la idea de que este es el primer volumen de un extenso trabajo.

También ha intervenido Ana Flores Cantero, investigadora procedente de Burgos, quien puso de relieve la dimensión territorial del proyecto y cómo la indumentaria tradicional actúa como un puente entre provincias y memorias familiares.

Desde su inauguración, la exposición Ibérica Pura ha recibido más de 3.000 visitantes, consolidándose como una de las muestras de indumentaria tradicional más importantes a nivel nacional. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 14 de diciembre en el Museo Provincial del Traje Popular, ubicado en el Palacio de los Mendoza, en Morón de Almazán.

El diputado ha concluido con una invitación abierta al público, “animamos a todos los sorianos y a quienes nos visiten a acercarse a Morón de Almazán. Aún queda tiempo para disfrutar de una exposición que emociona y que nos recuerda la belleza de lo sencillo, la fuerza de lo auténtico y el valor de nuestras raíces”.