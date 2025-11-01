Aquelarre infantil en San Pedro Manrique

Un aquelarre infantil muy divertidoHDS

Publicado por M.H. Soria Creado: Actualizado:

Los tentáculos del Haloween son muy largos y también han llegado a escuela infantil Dino de la localidad de San Pedro Manrique.

¿Truco o trato? Del caldero mágico salieron chuches con las que pudieron llenar sus calabazas.

La guardería invirtió las últimas semanas en preparar los disfraces de los seis pequeños que actualmente acuden al centro, y casi todos, menos los de apenas meses, ayudaron en la decoración. "Les ponemos un plato con pintura naranja y un rodillo y han contribuido a decorar todo", aseguró Almudena Aparicio, la directora del centro, organizadora de la actividad junto con la técnico Alba Palomero.

En el centro no pierden oportunidad de dar un toque de fiesta a sus actividades, igual que organizan un belén viviente en Navidad, organizan un desfile de disfraces en Carnaval y ahora en Haloween quieren pasar un rato escalofriante.