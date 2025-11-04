El Beato lanza un nuevo turrón elaborado con torrezno de Soria y caramelo

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El repostero de El Burgo de Osma (Soria) Carlos París ha lanzado tres nuevas propuestas de dulces con la llegada de la Navidad. Se trata de dos turrones y un chocolate con los que fusiona nuevos sabores para un público cada vez más exigente.

Las apuestas de esta temporada son un turrón de chocolate Dubai de pistacho y kataifi, otro de torrezno y caramelo y un chocolate con boletus edulis.

Para los nuevos turrones, París también estrena un nuevo formato de 200 gramos, con el doble de tamaño que otros.

Experto en la combinación de los chocolates con el producto estrella de Soria como es el torrezno, la creación para estas nuevas navidades es un chocolate de Dubai con crujiente de torrezno al que se ha añadido una dulce crema de caramelo, «creo que va a sorprender», manifestó París, que explicó que le gusta «jugar con los tiempos a la hora de degustar los productos».

Además, ha comenzado a elaborar un chocolate con boletus edulis, con el que se hace también un guiño a los productos sorianos, «si el torrezno se conoce desde siempre, la micología también es muy importante y creemos que el boletus es el rey de todas las variedades».

Aseguró que se trata de tres productos gourmet, elaborados con productos de calidad y destacó que el relleno de pistachos alcanza el 50% de su nuevo producto.

Explicó que ahora hay una fiebre por el chocolate de Dubai que El Beato ya había lanzado con una variedad de pistachos y para Navidad ha elaborado el formato en turrón.

Carlos París aseguró que su empresa seguirá innovando en productos de repostería y ya han comenzado a trabajar en el que sacarán para el próximo año. De todos ellos el polvorrezno es el producto estrella y el que sigue rompiendo moldes, dado que es el que más éxito tiene entre el público.

El chocotorrezno tiene también una buena aceptación y fue el producto que permitió a El Beato despegar en el mundo de la repostería con innovaciones culinarias. En la actualidad las ventas del chocotorrezno se aproximan a las 10.000 unidades mensuales.

El éxito de los productos le ha permitido a la empresa crecer. Desde el pasado mes de julio ha estrenado una nueva fábrica destinada a la elaboración de los chocolates y el almacenamiento de producto, mientras que en la vieja se ubica el obrador para la repostería y las oficinas. Cuenta con 19 empleados y en las próximas semanas ampliará contrataciones para la campaña navideña.

El empresario coloca su producto en España a través de distribuidoras y ahora está pendiente del primer pedido para Corte Inglés.