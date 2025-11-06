Almazán externaliza por 28 millones de euros su servicio del ciclo del agua

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Almazán ha licitado la externalización del servicio del ciclo integral del agua en el municipio por un presupuesto que asciende a 28,2 millones de euros (impuestos incluidos) y por un periodo que se extiende 25 años. Los interesados en presentar ofertas disponen hasta el 2 de diciembre.

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, indicó que el servicio, que estuvo externalizado anteriormente, «se rescató en 2012» encargándose el Consistorio hasta este momento. Cedazo incidió en que «el año pasado se inició un estudio de viabilidad del servicio siendo el resultado que la mejor opción era la concesión debido a la estructura y grandes necesidades de inversión». Por ello, continuó, «se inició el estudio de la estructura de costes y se envió a la Junta Consultiva de Castilla y León para su análisis, que fue favorable».

Este procedimiento surgió tras revelar el estudio de viabilidad unas pérdidas en la impulsión de agua de en torno al 50% y en una eficiencia del servicio aludido, muy lejos de la exigencia del 70% de la UE. A ello se añade una prioritaria necesidad de inversión de 2,3 millones de euros en cuestiones como el arreglo y modernización de infraestructuras de captación, almacenaje y distribución de agua, sustitución de materiales no autorizados en las canalizaciones, nuevas captaciones de agua y soluciones de impulsión en barrios.

En concreto, el ciclo comprende la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y de agua de riego (captación y distribución) así como la gestión del servicio de saneamiento de aguas residuales (alcantarillado y depuración).

En cuanto a la plantilla, el pliego destaca que el concesionario dispondrá del personal necesario en cada momento para la buena ejecución de los trabajos incluidos en el contrato. No obstante, estará obligado a mantener un personal mínimo que deberá reflejar en la oferta.

En este sentido, Cedazo matizó que la empresa «tendrá la obligación de subrogar a los trabajadores como marca la ley así como a mantenerles las condiciones laborales». En este momento el servicio cuenta con «siete trabajadores, tres de ellos en suministro y averías, tres en depuración y uno en administración».

En el apartado de inversiones, el adjudicatario estará obligado a la realización de las inversiones iniciales obligatorias por importe de 2.296.444,04 euros además de abonar al inicio del contrato el importe al Ayuntamiento de 77.032,58 euros, en concepto de canon inicial de la concesión.

Entre las obras a realizar, destaca la renovación de la tubería de saneamiento entre la ronda de San Francisco y la avenida Salazar y Torres con una inyección económica de 726.645,54 euros por parte del adjudicatario y la renovación del parque de contadores con un presupuesto de 693.534,32 euros. A estas obras hay que sumar, entre otras, varias actuaciones en captaciones que ascienden a 227.926 euros y actuaciones en la EDAR con un presupuesto de 131.586,39 euros.

El servicio municipal de aguas abastece únicamente a los núcleos de Almazán, Fuentelcarro y Tejerizas, con un total de 5.375 habitantes (99,06%). El resto de las entidades de población se abastecen de forma autónoma y quedan fuera de esta licitación.

Por su parte, la responsable del área de Servicios del Ayuntamiento, Soledad Iglesias Chamarro, recuerda que el 80% de los municipios de más de 5.000 habitantes similares a Almazán tienen concesionado este servicio, habiendo mejorado de manera importante los problemas derivados de una gestión local no profesionalizada.