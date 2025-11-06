Benito Serrano reivindica «avances reales» en el Estatuto para los municipios pequeños e igualdad de servicios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, reclamo ayer «avances reales» en el Estatuto de los Municipios de Menor Población y una mayor igualdad en los servicios rurales.

La reivindicación se hizo patente en su intervención en el transcurso de la celebración de la Comisión de la Federación de Municipios de Menor Población de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, que se celebró en Madrid, en la que Serrano ocupa la vicepresidencia.

La comisión avanzó en la propuesta de una legislación específica para elaborar e Estatuto, una reivindicación que, como ha recordado Benito Serrano, fue aprobada por unanimidad en el Senado en el año 2021, con el compromiso de elaborar un texto en seis meses. «Han pasado más de tres años y seguimos sin un borrador. Este Estatuto debe dotarnos de herramientas reales para visualizar y corregir las diferencias que sufren nuestros pueblos», reclamó.

Entre los temas que se abordaron en la reunión se encuentra la presentación de los servicios prestados por Correos a los municipios con menor población, con el objetivo de garantizar la igualdad de servicios y de derechos frente a la brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores que viven en los pueblos.

Se ha planteado la posibilidad de implantar una tarjeta prepago vinculada a los servicios postales, así como fórmulas que permitan agilizar la entrega de cartas y notificaciones, ante las quejas frecuentes por los retrasos.

Serrano subrayó la necesidad de que Correos adapte su funcionamiento a la realidad rural y ha recordado que los municipios pequeños no pueden medirse por criterios de rentabilidad. «No queremos ser rentables, queremos tener derechos. Por ejemplo, el derecho a recibir una cita médica en papel o una notificación en tiempo y forma», defendió Benito Serrano.

Por otra parte se presentó el modelo de Territorio Rural Inteligente, que apuesta por la digitalización de los servicios municipales para mejorar la gestión local.

Una propuesta que el presidente Benito Serrano valoró de forma muy positiva. Destacó que «tener todos nuestros servicios conectados y digitalizados resulta fundamental cuando tenemos pueblos en los que, muchas veces, viven una o dos personas», concluyó.