San Leonardo se rinde a las setas

San Leonardo (Soria) es fiel a su cita con la micología, a pesar de que este año no ha sido una buena campaña, y este fin de semana celebra sus Jornadas que cumplen su vigésimo segunda edición. Exposiciones, talleres y concursos copan el programa de actividades a lo largo de estos dos días.

Las Jornadas Micológicas de San Leonardo son una de las más veteranas de la provincia. Los vecinos son grandes conocedores del recurso que crece en los pinares del entorno y cuyo aprovechamiento ha formado parte de la economía local.

El polideportivo ha abierto sus puertas para albergar una veintena de stands con productos alimentarios y de artesanía, así como una extensa exposición de setas liofilizadas.

Una colección que es propiedad de Montes de Soria con cerca de 500 especies de setas colocadas en 14 vitrinas con iluminación, identificadas y ordenadas según el Catalogue of Life: 2021. Se diferencian entre especies no sólo comestibles y tóxicas, sino también comestibles con precaución, de dudosa comestiblidad y sin valor culinario.

San Leonardo es una de las 30 localidades que forma parte del Micotour de Otoño que inició en octubre Montes de Soria que también facilita otros contenidos expositivos para las Jornadas como la muestra de ‘Esporas y Esporadas’, mesas interpretativas de ‘Conocer para no confundir’, junto con el photocall micológico y la exposición ‘Secuencias de la evolución de las setas’.

Montes de Soria montará estas exposiciones en otras poblaciones antes de acabar el mes como son Ágreda, Fuentetoba, Ólvega, Ocenilla, Almarza y Peñalba de San Esteban, Bayubas de Arriba, Navalcaballo y los Rábanos.

A pesar de la escasez de este año, se ha logrado montar una exposición de setas en fresco con variedad de especies que permite divulgar sus características a la vez que ayuda a su conocimiento y a diferenciarlas.

Los visitantes que se pasan por el polideportivo de San Leonardo este fin de semana también pueden visitar una exposición con las fotografías micológicas que se han presentado al concurso, que ha contado con una gran acogida de público participante. Se entregarán 3 premios a las mejores fotos, dotados con 100, 30 y 20 euros, respectivamente y la ganadora servirá para ilustrar el cartel de las jornadas del próximo año.

Selección de setas tóxicas en la exposición.

El III Certamen de tapas micológicas de cocineros amateurs fue otro de los atractivos del programa. Los participantes mostraron sus creaciones culinarias que fueron degustadas por un jurado que dará a conocer hoy los premiados.

Los talleres infantiles de manualidades completaron el programa de San Leonardo de este fin de semana.