Bayubas de Abajo “siempre recordará” a Nacho Rumbao, bombero forestal fallecido en acto de servicio

Bayubas de Abajo rindió homenaje este domingo a Nacho Rumbao, bombero forestal fallecido el pasado verano mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en Espinoso de Compludo (León). El acto tuvo lugar en el aparcamiento de las piscinas municipales, una explanada acondicionada para la ocasión, donde se congregaron centenares de personas, entre ellas familiares, amigos, compañeros del operativo Infocal, vecinos y representantes institucionales.

La ceremonia comenzó con la intervención del alcalde, Juan José Oliva Cabeza, quien leyó un manifiesto en el que destacó la figura de Nacho tanto en el plano profesional como en el personal. “Su entrega y compromiso dejaron una huella imborrable en esta comunidad y en todos los que tuvieron la suerte de conocerle”, expresó. El alcalde subrayó que “Nacho no fue solo un bombero forestal ejemplar; fue también una persona profundamente humana, generosa, comprometida con su tierra. En cada incendio, en cada guardia, en cada gesto de ayuda, demostró lo que significa servir con vocación y valentía”. Oliva aseguró que Bayubas de Abajo “siempre recordará” a Nacho como alguien que “estaba para todos”.

Asistentes al homenaje al bombero fallecido.MONTESEGUROFOTO

Tras el discurso, se procedió al descubrimiento de una escultura metálica que representa a un bombero, instalada junto a una piedra con una placa conmemorativa. El momento fue compartido por el alcalde y dos familiares de Nacho, entre ellas su viuda, Maruchi, quien visiblemente emocionada depositó un ramo de flores a los pies de la figura.

Entre las autoridades presentes se encontraban Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias; Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta de Castilla y León; y Enrique Rubio, en representación de la Diputación Provincial de Soria. Todos ellos acompañaron al pueblo en este tributo, que también sirvió para reivindicar la labor de los bomberos forestales y su papel esencial en la protección del medio rural.

Uno de los momentos más personales del acto fue la intervención de uno de los compañeros de Nacho, que compartió recuerdos del día a día en el operativo forestal. “Preparar una simple cafetera, abrir la puerta de la nave para ir a incendios, limpiar puntos de agua recogiendo tritones y renacuajos…”, relató, en referencia a la rutina compartida. También mencionó “clases de cocina como buen gallego, bricolaje y chapucillas varias para la base, jugarnos quién fregaba haciendo puntería con la manguera y los conos”.

El compañero recordó situaciones vividas en extinción, como “algún que otro susto con cosechadoras, tendidos eléctricos, rayos o tejados”, y añadió que “aunque siendo forestales en el medio rural, también te toca echar una mano en lo urbano”. Cerró su intervención con una reflexión sobre el presente del operativo forestal. “Espero que las pérdidas de este año sirvan para cambiar las cosas. Que la tierra te sea leve, compañero. Y que de una vez por todas se reconozca la categoría de bombero forestal de verdad”.

Nacho Rumbao, de 57 años, era originario de Galicia, pero desde 2010 residía en Bayubas de Abajo, donde se había integrado plenamente en la vida del pueblo. Formaba parte del convoy INFOCAL de Soria y era conductor de la motobomba Charli 8.7. El 18 de agosto de 2025, mientras participaba en la extinción de un incendio en Espinoso de Compludo, el vehículo volcó durante una maniobra de retirada tras una jornada de trabajo. El accidente le costó la vida.

Su fallecimiento conmocionó tanto al operativo forestal como a la comunidad local. Nacho era conocido por su cercanía, su implicación en la vida del pueblo y su compromiso con la protección del medio ambiente. “Era una persona que estaba para todos, para ayudar en cualquier necesidad”, recordó el alcalde. La escultura y la placa quedarán como símbolo permanente de su memoria en el municipio, en un espacio que desde este domingo se convierte en lugar de homenaje y recuerdo.