Fallece el conductor de una motobomba de incendios de Soria en un accidente en León

Los graves incendios forestales tiñen de luto a Soria de forma indirecta. El conductor de una motobomba con base en la provincia que reforzaba el operativo en León falleció en la noche de este domingo tras sufrir un accidente de tráfico. Un acompañante se encuentra herido y ha sido trasladado al hospital de El Bierzo.

Según informa Diario de Castilla y León, el fallecido pertenecía al convoy de Bayubas. Al parecer no era natural de la provincia aunque llevaba 30 años en Soria.

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche en Espinoso de Compludo, León, cuando el vehículo se salió y volcó. Volvía de intervenir en el incendio en la zona de Peñalba de Santiago, en el Valle del Silencio. Por el momento se desconocen más datos del accidente.

El propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue una de las primeras fuentes en confirmar lo ocurrido a través de su perfil de X. "Conmocionado por el fallecimiento de un miembro del operativo contra incendios de Castilla y León y trabajador de la Junta, al volcar una autobomba en Espinoso de Compludo, León. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a sus familiares, amigos y compañeros. Mis deseos de una pronta recuperación a su compañero, que ha resultado herido".