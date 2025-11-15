Un pueblo de Soria organiza una cacería solidaria en apoyo de la Asociación de Enfermedades Raras

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Un pueblo de Soria ha organizado una cacería en apoyo de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, Aerscyl. Se trata de una iniciativa solidaria y de convivencia prevista para finales de este mes de noviembre, promovida por su Ayuntamiento.

No es la primera ocasión que esta localidad desarrolla actividades con el fin de recaudar fondos para este colectivo, del cual es asociado, y ahora lo hará con esta original iniciativa. Y es que Valdelagua del Cerro lleva al menos una década sensibilizada con la lucha de esta asociación, a la hora visibilizar su problemática y defender sus derechos y necesidades.

Así, el Ayuntamiento de Valdelagua -población cercana a la N-122 y unos 50 de la capital- se ha puesto manos a la obra y en colaboración con el coto de caza ha promovido una cacería solidaria, prevista para el próximo 29 de noviembre, en la que la recaudación se destinará a Aerscyl. "Queremos seguir colaborando y darle todo el sentido que podamos a esta asociación, por eso hemos invitado a sumarse al coto vecino de Magaña", cuenta su alcalde, Ruimán Domínguez Rueda.

De este modo, la idea es celebrar un día de convivencia con el municipio de Magaña, por lo que la mitad de los puestos se han ofrecido a los cazadores del pueblo vecino.

De la veintena de puestos previstos para el gancho se repartirán a partes iguales entre Valdelagua del Cerro y Magaña, en lo que quiere ser un día de camaradería entre los dos pueblos. Cada uno de los participantes aportará 50 euros, cantidad que irá íntegra a la asociación. "Cada pequeño gesto cuenta y este es uno más", al que hay que sumar el tradicional cross de Valdelagua, que va ya por su décima edición y con el que también se recaudan fondos para la asociación.

La jornada culminará con una comida popular, a la que pueden asistir no solo los cazadores participantes, sino todos los que lo deseen, inscribiéndose con tiempo. El Ayuntamiento de Valdelagua del Cerro ya ha comunicado oficialmente al Coto de Caza de Magaña esta oferta, para que se apunten los cazadores interesados que tienen de plazo hasta el 16 de noviembre hasta completar los puestos previstos.

"Desde el ayuntamiento de Valdelagua del Cerro confían en que esta jornada sirva para fortalecer los vínculos entre quienes defienden la vida en los pueblos y el respeto a la naturaleza, demostrando que el mundo rural, con unión y compromiso, sigue siendo un ejemplo de generosidad y de vida compartida". En función de cómo resulte la iniciativa, no se descarta nuevas ediciones con la participación de más cotos.