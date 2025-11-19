La Junta elige Valdeavellano para formar a 1.385 empleados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El centro de formación, cultura y desarrollo ‘Espacio Valdeavellano’, de Valdeavellano de Tera (Soria), ha acogido en los últimos cuatro años 21 actuaciones de formación para empleados públicos de la Junta de Castilla y León con una oferta de 1.385 plazas. En este año se han planificado 6 actuaciones con 410 plazas, destacando la formación en liderazgo y gestión pública que se desarrolla actualmente.

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, visitó ayer el centro que gestionado conjuntamente entre la Junta y el Ayuntamiento que es utilizado por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) y al que el Gobierno regional dirige un presupuesto de 20.000 euros.

La profesionalización de los empleados públicos es prioritaria para la Junta. La ECLAP ha ofrecido 3.774 actividades formativas con 164.768 plazas durante la legislatura, incluyendo competencias digitales, prevención de riesgos laborales o igualdad de género. Para estas actuaciones se han destinado 13,6 millones de euros, con un crédito adicional de 1,97 millones previsto para 2026.

Con motivo de su visita a Soria, el consejero analizó el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026, ya presentado en las Cortes, y ha subrayado que están diseñados para que los empleados públicos, como fuerza motora de la Administración autonómica, sigan siendo un pilar sólido, motivado y formado, capaz de ofrecer servicios de calidad a toda la ciudadanía.

Los presupuestos de 2026 alcanzan un máximo histórico de más de 15.715 millones de euros, un 7,92 % más que el último aprobado, y suponen un 18% de incremento a lo largo de la legislatura en los fondos destinados a la Dirección General de la Función Pública, pasando de 8,64 millones de euros en 2022 a 10,2 millones en 2026.

La Junta de Castilla y León cuenta con más de 96.000 empleados públicos, distribuidos entre la Administración General (unos 20.600), el sector docente (unos 37.000) y las instituciones sanitarias (unos 38.600). Durante esta legislatura, la Consejería de la Presidencia ha impulsado numerosas medidas para mejorar sus condiciones laborales.

Entre ellas se encuentran el decreto que facilita el acceso al empleo público a personas con discapacidad, la regulación del teletrabajo, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, la firma del convenio colectivo del personal laboral con mejoras en servicios sociales y el operativo de incendios, así como la actualización de la indemnización por kilometraje y la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario.

Todas estas medidas han supuesto un coste consolidado de más de 160 millones de euros, la mayor inversión en capital humano realizada nunca en una legislatura de la Comunidad.

En cuanto a las Ofertas de Empleo Público, entre 2022 y 2024 se han ofertado 3.960 plazas, y antes de finalizar 2025 se aprobará la correspondiente OEP de este año.

Además, se han completado los procesos de estabilización de 2.627 plazas y se ha realizado el concurso de traslados de funcionarios con la participación de 4.742 empleados públicos.