Ólvega toma el relevo para la celebración del ‘Feliz Torrezno Nuevo’ que será el día 27 de diciembre

Ólvega (Soria) es la localidad que toma este año el relevo para celebrar la gala 'Feliz Torrezno Nuevo' que se celebrará el día 27 diciembre. Este año serán los olvegueños los que celebren la Nochevieja anticipada con doce trozos de torrezno a las 12 del mediodía.

La fiesta surgió hace tres años con el objetivo para conocer y promocionar el torrezno de Soria, estrella de la gastronomía local y nacional. Se trata de una gala en la que se repartirán gratis los trozos de torrezno, que en esta ocasión sustituyen a las tradicionales uvas, y habrá una gala con actuaciones musicales.

El Ayuntamiento de Ólvega ha contratado a Iván Manrique San Miguel para organizar el evento al que se ha destinado un presupuesto de 7.000 euros.

Las dos ediciones anteriores se celebraron con un gran éxito de participación de público. Cuenta con una importante implicación de la Asociación de Productores de Torrezno.

La primera fue en la capital soriana y la segunda en Almazán. Este acto es uno más de los que se realizan a lo largo del año en promoción del torrezno de Soria, que cuenta con la Indicación Geográfica Protegida y se ha convertido en un producto local singular.

En los últimos años las ventas del torrezno de Soria han crecido de manera significativa y con ello los centros de producción en la provincia.