Un instructor de autoprotección: "No es necesario ser una deportista de élite para saber defensa personal"

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Las mujeres sienten indefensión que en numerosas situaciones les hace vivir con miedo a ser agredidas y eso limita su actividad diaria y en general sus vidas.

El miedo a las agresiones es papable y se ha comprobado en la buena respuesta de participación que han tenido los talleres de defensa personal y autoprotección que ha ofrecido la Diputación.

Este año ha cerrado su segunda edición con un centenar de mujeres y en algunas poblaciones no se ha podido atender a todas las demandantes, comenta la diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, que anuncia ya que el año que viene se volverán a impartir con el objetivo de hacerlo extensivo a todos los Centros de Acción Social.

Golmayo acogió la semana pasada el último taller de este año que también se impartió en Deza, Ciria, El Burgo de Osma, Arcos de Jalón y Ólvega. En estos tres últimos pueblos las 25 plazas se ha cubierto, al igual que en Golmayo.

«No es necesario ser una deportista de élite para saber técnicas de defensa personal», explica Manuel Ace García, instructor que ha impartido en las clases en los pueblos sorianos.

Las habilidades que han aprendido las mujeres han sido muy sencillas y pueden practicarlas mujeres de todas las edades. A estos talleres han acudido niñas con sus madres, pero también personas más adultas.

«Al principio es como aprender a bailar, se hacen cosas a las que no se esta acostumbrada pero luego es más sencillo» , apostilla el experto.

Los talleres han tenido una duración de dos horas y han estado enfocados a aprender técnicas que permitan salir airosa a una mujer de una situación comprometida sin ser agredida.

«Lo importante es mantener la calma», aconseja Manuel Ace, que explica que no es lo mismo intentar zafarse del agresor en un sitio concurrido y de día que de noche y sin gente alrededor, por eso una de las técnicas que han aprendido las mujeres es golpear en partes blandas del cuerpo del agresor para poder escapar.

Es muy importante que estas técnicas se aprendan de manera mecánica para resolver situaciones de agresión, por lo que el instructor recomienda practicar un día a la semana, o a lo sumo cada 15 días. «Lo que buscamos es que las mujeres puedan pasear con tranquilidad y puedan reaccionar ante cualquier amenaza», puntualiza Manuel Ace.

Los talleres han sido prácticos, pero también han contado con una parte teórica en la que se dan las claves a las participantes de cómo actuar, además de resolver las dudas en temas jurídicos, policiales y sociales en relación a violencia de género y violencia en otros ámbitos, como el familiar y el laboral. En definitiva, incrementar la seguridad personal permite incrementar la autoestima de las mujeres.

Los talleres de defensa personal femenina y de autoprotección es una actividad que está incluidas dentro del Proyecto de Prevención de Agresiones Sexuales, en el marco del IV Plan de Igualdad contra la Violencia de Género de la Diputación de Soria.

La diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto, indicó que las «mujeres tenemos que estar preparadas para defendernos porque las cifras son las que son».

En este sentido, subrayó que mañana se celebra el 25N con un incremento significativo de mujeres incluidas en el programa Viogen, de protección a víctimas de violencia de género. Un número que se ha subido en el último año entre la población más joven.