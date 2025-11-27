Medinaceli adjudica la redacción del proyecto para la reforma de su albergue

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Medinaceli ha adjudicado la redacción del proyecto básico y de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la dirección facultativa de la obra de rehabilitación del antiguo albergue de Medinaceli para centro de interpretación y oficina de turismo. El contrato se ha adjudicado a la empresa Buquerín o Valverde, S.L.P., por un importe de 19.965 euros, según recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Medinaceli Patrimonio Natural’, financiado por el Ejecutivo central a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los Next Generation EU. Este plan cuenta con una dotación de 1.500.000 euros y sitúa a Medinaceli como uno de los destinos turísticos estratégicos de la provincia.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, destaca que «el Plan ‘Medinaceli Patrimonio Natural’ refleja cómo el Plan de Recuperación se concreta en proyectos muy tangibles, que mejoran edificios históricos, refuerzan la oferta turística y generan oportunidades en el medio rural». A su juicio, «esta inversión en el antiguo albergue no sólo protege el patrimonio de Medinaceli, también consolida un servicio turístico estable durante todo el año y mejora la imagen del municipio ante quienes lo visitan».

Latorre subraya que «estos fondos permiten que municipios como Medinaceli cuenten con recursos para ser más sostenibles, más eficientes desde el punto de vista energético y más competitivos en un sector clave como el turismo». Recuerda, además, que este plan contribuye a la cohesión territorial al apoyar a destinos que desean diversificar su economía y combatir la despoblación.

El contrato adjudicado permitirá disponer del proyecto técnico que definirá la rehabilitación integral del antiguo albergue, edificio histórico vinculado a los primeros paradores de turismo del país, para su conversión en un centro de interpretación y en la futura oficina municipal de turismo con apertura durante todo el año. La intervención incluirá también la incorporación de un sistema de aerotermia, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética del inmueble y reducir su huella de carbono.