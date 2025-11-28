La Diputación de Soria lanza su campaña cultural otoño-invierno con más de 94 actividades

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria, de la mano del responsable de Cultura, Enrique Rubio, presentó este jueves la campaña cultural para otoño e invierno que consta con 94 actividades de música, teatro, folclore y talleres gracias a la participación de 34 grupos y artistas con un presupuesto que roza los 70.000 euros. El objetivo con esta programación «es la desestacionalización cultural» apuntó Rubio con una Diputación «que se vuelca con el talento soriano, a través de diferentes propuestas artísticas y escénicas, y, también, con los vecinos que siguen apostando por el medio rural».

Entre las compañías teatrales Rubio destacó La Bo-eme, Prosperidad, El Remonicio, Zarpamos, Laimperfecta Teatro y los grupos de recreación histórica Fanegas y Celemines y Artaban. En el ámbito musical, la programación incorpora a formaciones como Café Torero, Tradiciones Duero, Los Pizarros, Monipolio, El Guapo Calavera, Cardelina, Géminis y El Despertar de Afrodita, así como a artistas como Lucas Caraba y Adrián Postigo. La campaña incluye también espectáculos de magia con Jorge Egea y Opscar y una amplia oferta de talleres impartidos por artesanos y asociaciones dedicadas a mantener vivos oficios y saberes tradicionales, como la cerámica, la transformación de la lana, la fotografía o la artesanía navideña.

Con este calendario de actividades, apuntó el titular de Cultura de la Diputación, se pretende «fomentar el entretenimiento y la convivencia entre los vecinos del medio rural sin olvidar la defensa de la identidad colectiva».

Por otra parte, Rubio anunció el fallo del Premio Colodra Popular 2025 que ha ido a parar al Ayuntamiento de El Royo y a la Comisión del Desfile del Mantón de Manila y la Capa Castellana, «un homenaje nacido en 1978 que mantiene vivo el recuerdo del regreso de los indianos y que hoy constituye una de las manifestaciones culturales más queridas del municipio». El galardón está dotado con 1.000 euros y la votación ha contado con una alta participación.

Además, durante la rueda de prensa Enrique Rubio aprovechó para presentar la nueva edición de la Ruta de Belenes de la provincia, que este año cuenta «con más de 63 propuestas diferentes, dispares, imaginativas y con mucha voluntad».

Esta iniciativa pone en valor el trabajo que realizan los pueblos durante las fechas navideñas convirtiéndose en un atractivo cultural y turístico para descubrir auténticas obras de arte y, al mismo tiempo, visitar municipios menos conocidos.

Por último, el diputado responsable de Cultura dio a conocer el V Seminario ‘La Palabra Cantada’, organizado por Instituto Castellano y Leonés de la Lengua junto la colaboración del Museo Provincial del Traje Popular, la institución provincial y el Ayuntamiento de Morón de Almazán.

Este encuentro reunirá a 40 investigadores procedentes de distintas comunidades autónomas y se ha consolidado como una referencia nacional en el ámbito de la música de tradición oral. La edición de este año incluirá ponencias dedicadas al patrimonio oral asturiano, la música tradicional de Tenerife, el repertorio popular del Carracillo segoviano y diversas propuestas de la Comunidad Valenciana. La tradición musical soriana estará también presente con una intervención de la investigadora Susana Arroyo San Teófilo sobre el legado de Kurt Schindler.