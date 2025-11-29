Golmayo enciende su iluminación navideña y reparte chocolate

Golmayo ha encendido este viernes la Navidad con aplausos a la iluminación de un árbol navideño en Camaretas, encendida por un niño elegido a sorteo. Fue en torno a las 19 horas en un acto que inicia las actividades navideñas, aunque el grueso de convocatorias tardará aún a llegar. A esta iluminación se suma hilos de bombillas y adornos en farolas en algunas calles, tanto de la urbanización como del casco urbano de Golmayo, según explicó el teniente de alcalde, Francisco Rodrigo Recio. El Ayuntamiento que dirige Benito Serrano también ha colocado iluminación navideña en Villabuena, así como en Fuentetoba, en coordinación con la entidad menor local.
Decenas de niños siguieron de cerca del encendido navideño en familia. La convocatoria no atendía solo al espectáculo visual, ya que incluía una
disco-móvil en la multipista y también reparto de chocolate con bizcochos. La organización repartió alrededor de 100 litros de chocolate preparado por el teniente de alcalde y el representante municipal de la entidad local de Fuentetoba, Luciano Hernández Recio.
La iluminación navideña fue instalada hace unos días por la empresa que resultó adjudicataria en la licitación, que colocó todo el material municipal. El Ayuntamiento de Golmayo decidió hace unos años
adquirir la ornamentación navideña que, poco a poco, va ampliando y, cuando hace falta, repone, como ha tenido que hacer este año. Este sábado les toca el turno a Almazán y a Ólvega, municipios que también prenderán su iluminación navideña, a las 19 y 20 horas, respectivamente.
La Navidad da comienzo en Golmayo con el encendido de un árbol navideño. MonteseguroFoto
El Encendido Navideño de Golmayo
