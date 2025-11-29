El TSJ avala la gestión forestal del Ayuntamiento de Covaleda en aprovechamientos forestales

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha emitido una sentencia fallando a favor del Ayuntamiento de Covaleda y desestimando el recurso interpuesto por la Sociedad Vecinal de Maderas Covaleda, S.C., tal y como indica el Consistorio pinariego a través de la remisión de una nota de prensa.

El fallo judicial «confirma la legalidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento del pasado 30 de septiembre de 2024», apunta. Mediante dicho acuerdo, «el Consistorio aprobó con carácter definitivo la derogación del Reglamento para la gestión del lote multivecinal de los aprovechamientos forestales del Monte de Utilidad Pública (M.U.P.) número 125». El Tribunal ha dictaminado que la actuación municipal es «conforme a derecho», rechazando «íntegramente las pretensiones de la parte demandante».

Para el equipo de Gobierno, «esta resolución judicial marca un hito decisivo para el municipio, ya que supone el cierre definitivo de un ciclo de conflictividad legal impulsado por la Sociedad Vecinal», explican en el comunicado. Con esta sentencia, el Ayuntamiento de Covaleda, «en su labor de representación de todos los vecinos y vecinas del pueblo, suma su segunda victoria judicial», continúa en su valoración el Consistorio pinariego.

El balance final de las acciones legales emprendidas por la Sociedad Vecinal de Maderas «se cierra con cuatro procedimientos que pasan por dos sentencias con fallo favorable al Ayuntamiento, ratificando la correcta gestión municipal, así como otros dos desistimientos por parte de la propia Sociedad Vecinal, que retiró las demandas antes de llegar a juicio», recuerdan.

Desde el equipo de Gobierno de Covaleda se valora esta sentencia «no solo como un respaldo legal a las decisiones que se han tomado», sino como «el fin de una etapa que ha consumido una gran cantidad de tiempo y recursos de la administración local, generando además una innecesaria controversia social en el municipio», aseguran.

Con «la vía judicial agotada y la legalidad de las actuaciones municipales» ratificada por el TSJ, el Ayuntamiento de Covaleda considera cerrado este capítulo de diferencias. El objetivo ahora «es mirar hacia adelante con decisión, centrando todos los esfuerzos y el compromiso en trabajar por el bienestar común que el pueblo se merece, dejando atrás los conflictos del pasado para afrontar los retos de futuro con unidad», concluye la nota de prensa.