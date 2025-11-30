La tradición oral alza la voz en Morón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Museo Provincial del Traje Popular ha acogido esta mañana la inauguración del V Seminario “La Palabra Cantada”, un encuentro ya consolidado que reúne a especialistas, músicos e investigadores en torno al estudio y la difusión de las músicas de tradición oral en España. El evento, organizado con el apoyo de la Diputación de Soria, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Morón de Almazán, celebra esta edición los días 29 y 30 de noviembre.

La jornada ha comenzado con la ponencia inaugural a cargo de Xosé Ambás y Ramsés Ilesies, dedicada a la recopilación y estudio de la cultura tradicional asturiana.

Tras un breve almuerzo ofrecido por el ayuntamiento de Moron de Almazán, para dar paso a la exhibición de la Banda de Gaitas de Boto Aragonesas, que ha llenado el patio de las antiguas escuelas con el sonido característico de este instrumento singular.

La actuación ha servido como puente hacia la sesión de comunicaciones, donde se abordarán han abordado temas como la presencia de los gitanos en la danza procesional de los Siglos de Oro o las nuevas perspectivas sobre el legado musical del investigador Kurt Schindler en la provincia de Soria. La programación del día continuará por la tarde con nuevas ponencias, comunicaciones especializadas y una visita guiada a la exposición Ibérica Pura.

El seminario es una de los actos principales de la campaña cultural de la Diputación para este otoño-invierno, presentada hace unos días. La campaña se se ha consolidado como una de las iniciativas culturales más relevantes de la provincia y que refuerza el compromiso de la institución con la cultura, los municipios y la ciudadanía.

El diputado de Cultura, Enrique Rubio, destacó que el objetivo principal es garantizar que la actividad cultural llegue a todos los pueblos, independientemente de su tamaño o ubicación, ofreciendo propuestas estables y de calidad también durante los meses más fríos del año.

La edición de este año incluye 94 actividades y cuenta con la participación de 34 grupos y artistas sorianos, con un presupuesto que asciende a los 68.000 euros.