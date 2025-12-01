Éxito rotundo de la cacería solidaria en un pueblo de Soria en apoyo de la Asociación de Enfermedades Raras

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La primera cacería solidaria organizada por un pueblo de la provincia de Soria para colaborar con la Asociación de Enfermedades Raras ha resultado un "éxito", según la información remitida por el Ayuntamiento.

Y es que Valdelagua del Cerro se ha convertido este fin de semana en epicentro de la solidaridad y su I Cacería Solidaria "ha sido un éxito absoluto, reafirmando una vez más la capacidad del mundo rural para unirse con fuerza y corazón cuando se trata de apoyar una causa justa", apuntan fuente municipales.

La jornada reunió tanto a los cazadores del entorno como a participantes llegados desde diversos puntos de la geografía española, que quisieron sumarse generosamente a esta iniciativa en favor de AERSCYL (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León). Junto a ellos, los vecinos y vecinas del municipio participaron con ilusión, creando un ambiente marcado por la camaradería, el respeto por la naturaleza y un profundo sentimiento de unión.

Desde primera hora de la mañana se vivió un clima distendido y cercano. Aunque la actividad cinegética fue el eje del encuentro, lo que realmente definió esta primera edición fue su carácter humano: más que una cacería, fue una jornada de convivencia entre amigos, familias y amantes del entorno rural, unidos por el deseo común de aportar su granito de arena a una gran causa.

La jornada concluyó con una comida compartida entre cazadores y vecinos, un momento lleno de anécdotas, vivencias y risas que reforzó aún más la sensación de comunidad y dejó claro que el verdadero valor de este día estuvo en las personas y en su manera de unirse.

La respuesta ciudadana demuestra que Valdelagua del Cerro es un pueblo pequeño solo en tamaño, pero grande en entrega, solidaridad y energía positiva. Esta primera edición nos deja un mensaje claro: cuando el mundo rural se une, lo hace con alma, con pasión y con voluntad de ayudar.

Desde el Ayuntamiento "queremos agradecer profundamente a todos los participantes, voluntarios y vecinos que hicieron posible esta iniciativa. Miramos al futuro convencidos de que esta será la primera de muchas ediciones, siempre fieles al espíritu solidario, natural y de convivencia que caracteriza a Valdelagua del Cerro", concluyen.