Tierras Sorianas del Cid, premiada por la Fundación Diagrama por su "profesionalidad y compromiso"

La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha sido distinguida en Salamanca con uno de los galardones 'Profesionalidad y Compromiso 2025', un reconocimiento que la Fundación Diagrama concede a entidades y profesionales que destacan por su labor social y su contribución al bienestar de personas jóvenes, mujeres, familias e infancia.

En una edición centrada especialmente en Castilla y León, la asociación soriana se convirtió en representante de la provincia con este galardón, compartiendo escenario con más de una veintena de premiados entre los que se encontraban universidades, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fundaciones de carácter social y organizaciones de referencia en el ámbito social y asistencial.

El premio reconoce la trayectoria de treinta años de Tierras Sorianas del Cid como entidad clave del desarrollo rural en uno de los territorios más despoblados de España. Su papel como agente de cohesión territorial y su capacidad para coordinar ayuntamientos, empresas y tejido social han sido determinantes para dinamizar un territorio que, pese a sus dificultades, mantiene una enorme vitalidad comunitaria.

Durante el acto, el presidente de la asociación, Luis Ángel Martín, subrayó que el reconocimiento pone en valor “el trabajo de quienes hace treinta años entendieron que solo cooperando se podían afrontar los desafíos del medio rural”. Martín recordó que la entidad está integrada por 152 socios -ayuntamientos, empresas, asociaciones y particulares- que trabajan de manera conjunta para promover proyectos que nacen del compromiso con el territorio y sus habitantes. “Nuestra labor ha sido siempre sencilla en apariencia, pero profunda en esencia: estar cerca del territorio, escuchar a quienes lo habitan y acompañar sus iniciativas”, afirmó.

A continuación intervino Alicia Barreno, representante del equipo técnico de Tierras del Cid, quien ofreció una reflexión sobre la importancia de construir territorios amables para garantizar la igualdad de oportunidades. En su intervención recordó que la falta de servicios, la complejidad de los desplazamientos y la brecha de infraestructuras continúan generando desigualdad en buena parte de Castilla y León, donde el 36% de la población vive en municipios rurales.

Barreno destacó la magnitud del trabajo realizado por la asociación desde sus inicios: 614 proyectos impulsados, 50 millones de euros de inversión movilizada, más de 800 empleos y 322 beneficiarios directos. “Somos solo un ejemplo de lo que hacen las más de 250 asociaciones de desarrollo rural en España. Si sumáramos los resultados totales, la evidencia sería clara: el desarrollo rural funciona cuando se decide desde el territorio, cuando se gestiona con cercanía y cuando se escucha de verdad a quienes viven en los pueblos”.

En un momento especialmente relevante para el futuro de los Grupos de Acción Local, la asociación aprovechó el reconocimiento para reivindicar la continuidad de la gobernanza público-privada y de los modelos de participación local en las políticas europeas y nacionales de desarrollo rural. Recordaron que la metodología Leader ha demostrado ser una herramienta eficaz para combatir la despoblación, dinamizar la economía y mejorar la vida de miles de personas en territorios rurales.

El acto concluyó con palabras de agradecimiento a la Fundación Diagrama y con el compromiso de continuar trabajando desde Soria para reforzar la igualdad, la cohesión territorial y las oportunidades de futuro para las personas que viven en el medio rural.