La Diputación de Soria inyecta 611.000 euros a dos obras en vías provinciales

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, informó este lunes de que dentro del Plan de Carreteras 2025, la junta de Gobierno ha aprobado dos actuaciones que ascienden a 611.490 euros. En concreto, se ha adjudicado a la empresa Hernando y Dueña las obras en el tramo de 4,27 kilómetros entre la SO-P-5022 y la SO-P-5018 en Garrocha del Obispo, en Talveila, por 309.000 euros y a la empresa Nivelaciones y Desmontes Esama las obras en 3,9 kilómetros de la SO-P-1126 en Valtajeros por un importe que asciende a 302.490 euros.

Además, se ha aprobado la contratación de las obras de la SO-P-3111 para un tramo de 4,8 kilómetros de Fuentelmonge a Cañamaque con un precio de licitación de 431.300 euros.

En clave gastronómica, la Diputación ha dado luz verde a la contratación de dos stands institucionales para participar en las ferias gastronómicas que se prevén para los próximos meses. En concreto, ha aprobado el presupuesto de licitación de 53.737 euros para que la Diputación pueda estar presente en la Feria Wine Week 2026 en Barcelona junto a las bodegas sorianas que se celebra del 2 al 4 de febrero. Además, también se han aprobado 170.000 euros para regresar al Salón Gourmets en Madrid junto a las empresas agroalimentarias de la provincia entre el 13 y el 16 de abril.

Por otra parte, en lo que se refiere a la línea de subvenciones puesta en marcha por la institución para apoyar el relevo generacional en el medio rural, Benito Serrano informó de la aprobación de una ayuda a Esther Ortiz del Amo, de San Esteban de Gormaz, de 25.000 euros para el traspaso del negocio, una administración de lotería, cuyo coste total asciende a 40.000 euros. En este sentido, el regidor avanzó que «se incluirán remanentes del Plan Soria para sacar una segunda línea de estas ayudas» ya que se han quedado fuera dos peticiones, otra de San Esteban y una de San Pedro.

Además, la Diputación ha dado luz verde a la aportación de 20.000 euros al Consorcio para la promoción, desarrollo y ejecución del proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).

En otro orden de cosas, la institución ha aprobado la contratación de un vehículo tipo SUV para l servicio de extinción de incendios con un precio de licitación de 50.000 euros.

Asimismo, la Diputación ha aprobado la prórroga del convenio que mantiene con la Mancomunidad de Tierras Altas para realizar trabajos de conservación y mantenimiento de la red de carreteras durante los meses de invierno en la zona hasta el 2 de diciembre de 2026.

Y, por último, se ha aprobado la prórroga a la firma Gestiona Tributaria Territorial SAU que se encarga del servicio de manteamiento de licencias de uso de aplicación informática en modo nube para la gestión tributaria y recaudatoria de la institución provincial y de los ayuntamientos de la provincia hasta el 31 de diciembre de 2026.