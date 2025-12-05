La Diputación de Soria lanza la oficina para asesorar a las comunidades energéticas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria presentó ayer la Oficina Técnica de Comunidades Energéticas (OTC), en el marco del proyecto ‘Soria + Energía’. El evento, calificado como un reto y un importante enfoque energético para la provincia, busca asesorar y acompañar técnicamente a los municipios en la creación de comunidades energéticas.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, inauguró la jornada, en la que destacó el enorme interés suscitado y señaló la acogida del evento y la presencia de muchas personas provenientes de diversos pueblos, tanto alcaldes, representantes de los ayuntamientos, grandes y pequeñas empresas y asociaciones de la provincia de Soria.

El presidente subrayó que las comunidades energéticas (CE) representan el futuro y que el proyecto es una oportunidad para la industria, los vecinos y los propios ayuntamientos, además de ser un medio para reducir costes y ganar competitividad en un mundo global y una vía para que el medio rural pueda vivir con costes menores.

La Diputación se posiciona para asumir este importante reto, ofreciendo acompañamiento y asesoramiento técnico a todos los que lo necesiten.

La instalación de este tipo de sistemas es particularmente viable debido a sus características geográficas y de vivienda, donde predominan las viviendas unifamiliares en muchos pueblos.

Gracias a la página web que se ha puesto en marcha, a través del departamento de la institución provincial que gestiona el Reto Demográfico en la provincia de Soria, se espera que la reducción de costes se manifieste en la carga del coche, la calefacción, el aire acondicionado y el suministro eléctrico de la vivienda.

Se estima que los ahorros pueden ser muy sustanciales, alcanzando hasta el 50% en las facturas. Todos los interesados deberán registrarse a través de la página web para poder acceder al asesoramiento.

Daniel García, diputado de Reto Demográfico, agradeció la confianza del presidente, a quien ha identificado como el gran impulsor de estas iniciativas.

El objetivo es implementar proyectos innovadores que estén a la altura de la lucha contra la despoblación.

El proyecto ‘Soria + Energía’ busca ser un éxito, ya que se ha conseguido en concurrencia competitiva dentro de las convocatorias de fondos europeos en los últimos años. El diputado ha enfatizado que la Diputación actúa como el «paraguas de los municipios», dando cobertura y apoyo.

La iniciativa busca minimizar el impacto de la generación energética y lograr un ahorro de costes para mejorar la calidad de vida de los sorianos.

La jornada de ayer contó con un contenido técnico. Se celebró un taller dinámico dirigido por Luis Molano, CEO de Senda Comunidades Energéticas, la empresa que acompaña en el proyecto, con el fin de resolver dudas y facilitar la puesta en marcha de iniciativas.

La Diputación, a través de la OTC, busca asesorar, difundir y ofrecer acompañamiento técnico y jurídico para la creación de las comunidades energéticas.

Luis Molano, responsable de Senda, explicó que las CE buscan una soberanía energética en los municipios, generando un triple impacto positivo: ahorro en la factura energética mediante la gestión y consumo de energía propia; cohesión, ya que son proyectos colaborativos entre el ámbito público y privado, incluyendo a la ciudadanía y las Pymes y Sostenibilidad.

La OTC nace con un triple objetivo. El primero divulgar las oportunidades, en segundo lugar, ofrecer asesoramiento técnico, jurídico y económico y, en tercer lugar, dar acompañamiento para que las iniciativas pasen de la fase embrionaria a una realidad tangible y generadora de impacto.

En la provincia ya existen comunidades energéticas en marcha donde la estructura ideal de las CE. Se considera que deben ser multidisciplinares, dando cabida a ayuntamientos, empresas y la comunidad en general.

Lo ideal es que se organicen por zonas o comarcas y que todos los agentes se involucren (pymes, empresas, municipios, asociaciones y ciudadanos).

Las comunidades pueden tener una orientación ciudadana, empresarial/industrial, o ser híbridas, optimizando los flujos energéticos (por ejemplo, aprovechando el menor consumo industrial los fines de semana para el ámbito residencial). Los miembros de la CE tienen la soberanía para decidir y configurar su modelo energético según sus necesidades.

En cuanto al apoyo económico, la Diputación ofrece el planteamiento inicial y la gestión técnica y jurídica. No obstante, existen convocatorias de ayuda específicas gestionadas generalmente por el IDAE (entidad que administra las ayudas en eficiencia energética). La Diputación asesorará para concurrir con éxito a estas convocatorias.