Este es el pueblo de Soria que tendrá 38 viviendas públicas para Soria

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), invertirá 5,3 millones de euros para construir 38 viviendas para jóvenes en Golmayo (Soria).

El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, acompañado del alcalde de Golmayo, Benito Serrano, y la delegada territorial, Yolanda De Gregorio, presentaron ayer esta nueva promoción de viviendas en el municipio, así como las características de la nueva construcción.

El coste de estas viviendas será de 120.000 euros las de tres habitaciones y 100.000 euros las de dos habitaciones. Los solicitantes podrán optar a una ayuda para financiar el 20%, que costearán a partes iguales la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial.

Además, como novedad, el Ayuntamiento de Golmayo entregará una ayuda de 1.200 euros, que se podrá aplicar durante un periodo de 18 meses, a los vecinos que compren una vivienda. También habilitará una línea de ayudas para el alquiler, dirigida a menores de 35 años. El requisito es contar con una antigüedad de empadronamiento de 5 años.

El alcalde de Golmayo, Benito Serrano, fue el encargado de dar a conocer estas ayudas para sus vecinos en la presentación de la nueva promoción de viviendas. «Queremos que Golmayo sea un referente de crecimiento para quedarse a vivir o para desplazarse desde otros territorios».

En su intervención destacó que Golmayo es un municipio próspero, en el que se han desarrollado importantes infraestructuras, con el apoyo de la Junta, como la depuradora de Fuentetoba y el nuevo suministro de agua para Golmayo.

En materia de vivienda, Serrano expresó la preocupación por el escenario actual para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda que «se ha convertido en un imposible», manifestó. Expuso que el trabajo en Soria se ha canalizado a través de una estrategia provincial, en la que participan varias administraciones con el compromiso de facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles.

La construcción de estas 38 viviendas públicas son una primera fase hasta alcanzar las 72 que proyecta Golmayo y para las que el Ayuntamiento ha cedido terrenos a Somacyl.

Estarán ubicadas en la calle Olivo número 4, en la urbanización de Camaretas. El conjunto está formado por dos bloques exentos en forma de L, que albergan 19 viviendas cada uno. A dichos bloques se accede desde la calle de la Paz.

Las plantas bajas en ambos bloques están destinadas a aparcamientos, núcleo de comunicación y cuartos o locales destinados a instalaciones. El primer bloque consta de un único portal, con 15 viviendas de tres dormitorios, con superficies comprendidas entre 79 y 85 metros cuadrados útiles; tres viviendas de dos dormitorios de 67 metros cuadrados útiles; y una adaptada de tres dormitorios con 80 metros cuadrados útiles. Todas disponen de terrazas con una superficie de7,70 metros cuadrados.

El segundo bloque también dispone de un único portal, con 13 viviendas de tres dormitorios, con superficies de 79 a 80 metros cuadrados útiles; cinco viviendas de dos dormitorios, con superficies que oscilan entre 58 y 67 metros cuadrados útiles; y una vivienda adaptada de tres dormitorios con 80 metros cuadrados útiles. Todas ellas cuentan igualmente con terrazas de 7,70 metros cuadrados útiles.

Las casas de ambos bloques incorporan salón-cocina, dos baños totalmente equipados, 2/3 dormitorios, terraza y plaza de garaje. La calefacción y el agua caliente sanitaria se suministran mediante una caldera centralizada de biomasa, un sistema eficiente y más sostenible.

El pliego de esta licitación establece como objetivo la incorporación de sistemas constructivos industrializados, con el fin de reducir los plazos de ejecución de la obra, optimizar costes, minimizar incertidumbres y riesgos, y reducir el impacto medioambiental, tanto durante la construcción como a lo largo de la vida útil del edificio.

Las viviendas se ejecutan de acuerdo con los estándares de calidad exigidos en el sello de calidad Tuya Vivienda, y cuentan con un certificado energético tipo A.

Otras promociones

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está gestionando la construcción y rehabilitación de más de 3.000 viviendas, tanto en régimen de venta bonificada para jóvenes como en régimen de alquiler, distribuidas en 130 promociones.

En la provincia de Soria, actualmente, se están desarrollando distintas promociones que ponen a disposición 206 viviendas, distribuidas de la siguiente manera. En alquiler, un total de 100 viviendas: 20 en Soria (entregadas), 38 viviendas colaborativas en Soria (en construcción), y 42 en Ólvega (en licitación).

En venta bonificada con un 20 % para jóvenes, un total de 106 viviendas: seis viviendas en San Pedro Manrique (finalizadas), 27 viviendas en Garray (en construcción), 7 en Langa de Duero (en ejecución), 38 en Golmayo (en licitación), y 28 en Almazán y Medinaceli (en proyecto).

Por último, también está en tramitación el Plan Regional Residencial en la Zona de los Prados en Ólvega, que incluye la construcción de 237 viviendas.