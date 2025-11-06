Somacyl invertirá 42 millones para construir 279 viviendas en Ólvega

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Ólvega (Soria) se convertirá en el municipio soriano con mayor dotación de vivienda pública en los próximos años gracias a la colaboración institucional de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación Provincial y con un inversión de más de 42 millones de euros.

El parque de vivienda pública en el municipio sumará 279 casas nuevas con el objetivo de ofrecer una solución habitacional a los jóvenes y a las familias que se quieran asentar en el municipio y a su vez facilitar el desarrollo económico local.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, y la alcaldesa olvegueña, Elia Jiménez, firmaron ayer el convenio para desarrollar el sector residencial Los Prados, para el que el Ayuntamiento ha cedido los terrenos.

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl )construirá en este enclave 237 viviendas con una inversión de 37 millones de euros y por otra parte, ayer salió a licitación la construcción de otras 42 viviendas de venta bonificada para jóvenes, con un presupuesto de 5,2 millones de euros.

El residencial Los Prados será desarrollado a través de un de un Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) que garantiza la agilidad de la tramitación urbanística, según explicó Suárez Quiñones, que emplazó a finales del verano del año que viene la licitación de las obras.

El plan de Ólvega es el segundo de la Comunidad que se desarrolla bajo el paraguas de esta modalidad, después de que se ha presentado para Aguilar de Campó (Palencia).

Forma parte del compromiso del Gobierno autonómico para favorecer el acceso a la vivienda asequible, fomentar la fijación de población en el medio rural y dotar a los municipios de una oferta residencial moderna, eficiente y sostenible.

Del mismo modo, las viviendas encuadradas en este PRAT forma parte del programa autonómico ‘Emprendedores’ para proporcionar vivienda en zonas rurales con intensa actividad industrial y demanda de hogar por las personas trabajadoras.

Las viviendas serán tanto en modalidad de venta como de alquiler, con preferencia para los jóvenes. En concreto, los menores de 36 años tendrán un descuento del 20 % en el precio, asumido a partes iguales entre la Junta y la Diputación Provincial de Soria.

Estas dos administraciones suscribieron un convenio el pasado mes de octubre para colaborar en las aportaciones económicas que facilitan el descuento del precio final de la vivienda que ya será efectivo para las 7 de Langa que están en construcción y también para las que se proyectan en Golmayo.

El PRAT de Ólvega ordenará una superficie de más de 78.000 metros cuadrados de suelo edificable residencial en la zona de Los Prados, que albergará estas 237 viviendas.

Además de la superficie destinada a la construcción de casas, se generarán 13.000 metros cuadrados para equipamientos públicos y zonas verdes, y 39.000 metros cuadrados de viales, favoreciendo así una nueva zona de expansión de la ciudad de Ólvega.

El nuevo barrio está localizado en la carretera de Ágreda, a la derecha, enfrente de la fábrica de ZF y por detrás de la residencia de ancianos. El importe previsto de la inversión para urbanizar es de 7 millones de euros, a lo que se unirá la necesaria para la construcción de las viviendas, que superará los 30 millones de euros.

La previsión de plazos de inicio de tramitación del PRAT comienza este año; su aprobación por Orden de la Consejería se realizará antes del verano, para iniciar las obras de urbanización a finales del próximo año e iniciar la construcción de las viviendas de forma simultánea.

Por otra parte, ayer se publicó la licitación de la construcción de otras 42 viviendas destinadas a jóvenes en régimen de venta bonificada y alquiler, con una inversión prevista de 5.250.600 euros. El Ayuntamiento también cedió la parcela en la zona de la Fuente del Suso. Serán tres bloques de pisos con planta baja y cuatro alturas, además de una zona para 42 plazas de garaje.

Contará con viviendas de dos y tres dormitorios, con superficies útiles de 61 y 81 metros cuadrados, respectivamente, y equipadas con salón-cocina, dos baños completos y acabados de alta calidad, siguiendo los estándares del sello de calidad ‘Tuya Vivienda’.

Todas las viviendas alcanzarán una certificación energética tipo A. El edificio se conectará a la Red de Calor de Ólvega para el suministro de calefacción y agua caliente sanitaria, favoreciendo la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

El consejero visitó los terrenos donde se construirán las próximas promociones de viviendas. La alcaldesa, Elia Jiménez, puso en acento en la necesidad de fijar población en el medio rural y para ello es necesario mejorar los servicios y la calidad de vida. Recordó que Ólvega es un motor industrial en la provincia y para seguir creciendo se necesita vivienda.