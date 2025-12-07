Un pequeño pueblo de Soria con 15 vecinos custodia un conjunto de tapices de Rubens confeccionados en Bruselas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Oncala es un pequeño pueblo, ubicado en la serranía de Soria, con un gran pasado trashumante y que en la actualidad solo residen a diario 15 vecinos. Sin embargo este pueblo guarda un tesoro de arte que se encuentra al nivel de los que se pueden visitar en los grandes museos.

Nada hace presagiar a los visitantes que esta pequeña población, en el corazón de la comarca de Tierras Altas, una de las más despobladas de la provincia, y concretamente dentro de su iglesia parroquial de San Millán se guarda una excepcional colección de 10 tapices flamencos

Ocho de ellos se hicieron sobre los cartones que pintó Pedro Pablo Rubens y forman parte de la serie de la 'Apoteosis de la Eucaristía'. El origen de su elaboración está en un encargo de la infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y gobernadora de los Países Bajos, a Rubens para un conjunto que tuvo como destino el convento de las Descalzas Reales de Madrid y del que es posible que se realizaran más copias.

Fueron confeccionados por Frans Van den Hecke, entre los años 1630 y 1665, un tapicero de la corte de Bruselas y llevan la marca de Bruselas Brabante.

Los otros dos tapices representan alegorías sobre el amor y fueron tejidos con lana y seda como los otros en Bruselas, pero no figura la firma del maestro tejedor.

El conjunto y la iglesia tienen la declaración de Bien de Interés Cultural. Tienen grandes dimensiones y el mayor mide 410 centímetros de alto por 670 de ancho y cubren la paredes del templo, lo que facilita su visita.

Pero, ¿cómo llegaron estos tapices al pueblo soriano? La respuesta a esta pregunta está en la figura de Francisco Ximénez del Río (Oncala, 26 de mayo de 1736 - Valencia, 1 de abril de 1800), que fue obispo de Segovia y arzobispo de Valencia.

Los tapices los adquirió a la catedral de Valencia y los donó a su localidad natal, donde financió la construcción de la iglesia de estilo neoclásico.

Los técnicos los dividen en tres grupos