Feria del Acebo en Soria: 3.500 visitantes llenan el pequeño pueblo de Oncala

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El pequeño pueblo soriano de Oncala se transforma este fin de semana con su Feria del Acebo y del adorno navideño. La apacible vida de los 15 vecinos que residen a diario se ve inundada por cerca de los 3.500 visitantes que acuden estos dos días a una cita que se ha convertido en un referente en Soria y en Castilla y León en las vísperas navideñas.

Con identidad propia y arropada por el acebo, que crece en los acebales de la Sierra del Alba a escasos kilómetros del pueblo, este feria celebra su vigésimo primera edición y no para de crecer en afluencia de público y también de artesanos que venden sus productos en la nave habilitada por el Ayuntamiento.

El certamen arrancó el sábado 6 de diciembre y el domingo 7 de diciembre será el plato fuerte de la jornada con la puesta en escena del Belén Viviente.

Cada portal, cada casa o cada cobertizo se convierte en la ciudad bíblica de Belén, a la que llegaron José y María. Más de 60 figurantes se vuelcan en esta recreación, que comenzará a las 16.30 horas, y en la que los oficios de panadero, herrero o carnicero cobran vida por unas horas. El Belén Viviente se cerrará con fuegos artificiales, el lanzamiento de farolillos y reparto de chocolate.

Pero antes del cierre, la feria, organizada por la Mancomunidad de Tierras Altas en colaboración con el Ayuntamiento, despliega una abanico de actividades como los talleres de confección de adornos navideños, decoración de galletas, elaboración de turrones y centros de acebo. Este último es uno de los más demandados.

Se emplean ramillas de acebo, que se obtienen de los acebales del pueblo, y que también se venden en el mercadillo, abierto durante los días de la feria. Al puesto del acebo se unen otros de artesanía, como adornos navideños , o bien de productos agroalimentarios como embutidos y quesos de la zona.

Este año, entre las novedades de los comerciantes se encuentra un puesto de prendas y mantas de lana de ovejas merinas que salen de los rebaños de los pastores trashumantes de Navabellida. «Me ha hecho gran ilusión que estén en Oncala y también que hayan tenido esta iniciativa», explica el alcalde, Urbano Arancón.

Las visitas al acebal, el segundo más grande de Europa, una masa boscosa de más de 80 hectáreas, forman otro de los atractivos de la feria. Estos días se han organizado rutas guiadas con motivo de la feria, pero el alcalde de Oncala cree que es necesario colocar indicativos y señales desde el puerto de Oncala para facilitar el acceso a los bosques de acebo. Como curiosidad ,este acebal durante las ventiscas de invierno podía resguardar a más de 1.500 cabezas de ovejas.

El regidor de Oncala se pondrá en contacto con la Junta de Castilla y León para solicitar esta señalización a uno de los espacios naturales que cuenta con un valor ambiental destacado y despierta un gran interés entre el turismo de naturaleza.

El ambiente navideños reina estos días en el pueblo de Oncala, donde se podrá probar el caldo, las castañas asadas y el potorro. El alcalde de Oncala que ha visto crecer esta feria asegura que fue un acierto su celebración en el pueblo que año tras año ofrece bonitas estampas navideñas.

Ante la masiva afluencia de público y de vehículos, el Ayuntamiento ha habilitado un área de aparcamiento en las afueras del casco urbano y garantizar el movimiento de los visitantes, aunque durante la tarde del domingo habrá calles o plazas de Oncala en las que no se pueda dar ni un paso. Las visitas multiplican por más de 200 el número de residentes del pueblo.