Impresionante Ruta de los Belenes de Soria: Este es el Nacimiento que han montado los vecinos de Alconaba

La Asociación Amigos de Alconaba inaugura su belén en el interior del edificio Multiusos de la localidad de Alconaba, el montaje forma parte de la Ruta de los Belenes que alberga decenas de belenes a lo largo de la geografía soriana.

Esta vez, los vecinos de la localidad han elaborado un belén con elementos naturales como troncos, ramas o piedras y, además de las escenas típicas del nacimiento de Jesús, el montaje de Alconaba contribuye al conocimiento de la cultura popular al mostrar por medio de sus escenas, de manera didáctica y atractiva, modos de vida y oficios tradicionales, algunos ya desaparecidos.

En la web de belenesdesoria.dipsoria.es puedes conocer este y otros belenes y su ubicación y horario de apertura, este en concreto aparece abierto Viernes 18:00h. a 21:00h. Sábados y domingos: 13:00h. a 15:00h. y 18:00h. a 21:00h. Puente de diciembre: 6, 7 y 8 de 13:00h. a 15:00h. y de 18:00h. 21:00h.