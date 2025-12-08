Nochevieja anticipada en un pueblo de Soria: cena, uvas y cotillón para recibir a 2026

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Nochevieja es una de las fiestas que se celebra por todo lo alto en todos los rincones del mundo. La celebración es el día 31 de diciembre y con ella se da la bienvenida al nuevo año, pero algunos deciden adelantarla porque desean celebrarla con vecinos y personas que no van a poder estar en la última noche del año.

Eso es lo viene sucediendo en un rincón de la provincia de Soria. Se trata del pequeño pueblo de Tierras Altas de Ventosa de San Pedro que celebra su Nochevieja particular en el puente de diciembre.

En esta ocasión se eligió la noche del domingo 7 de diciembre, y la tradición cumplió su décimo segunda edición, como en las anteriores hubo cena, campanadas, uvas y cotillón hasta la madrugada.

Medio centenar de personas se reunieron en el salón social para dar la bienvenida a 2026. La mayor parte son personas vinculadas con el pueblo e incluso turistas que se apuntan desde hace años a la entrañable celebración, ya que en Ventosa, pedanía de San Pedro Manrique, solo tiene 16 empadronados, pero los que residen todo el año son solo 9.

Hace 12 años, la Asociación Sociocultural de Ventosa decidió fijar esta celebración en el puente de diciembre, aprovechando la afluencia de los descendientes del pueblo, a la que se apuntaron los turistas, ya que la zona dispone de numerosos alojamientos rurales que en estas fechas suelen contar con una alta ocupación.

Antes de que la despoblación azotase a Ventosa de San Pedro, los vecinos de esta pedanía celebraban la Nochevieja en el salón municipal con uvas, cotillón y baile, algo muy habitual en los pequeños pueblos de la provincia.

Fiestas entrañables que se han ido perdiendo por la falta de habitantes, por eso la asociación de Ventosa decidió recuperarla, aunque eso supusiese celebrarla unas semanas antes.