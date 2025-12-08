Heraldo-Diario de Soria

En imágenes: XXVIII Feria de Artesanía de Berlanga de Duero

Este año se cumplieron 28 ediciones de la feria y contó con casi una treintena de expositores

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La feria tradicional y de artesanía, un clásico en el puente de la Constitución, supone un aliciente extra para visitar las tierras berlanguesas estos días festivos, expositores, actividades y por supuesto, deleitarse con el figón a la hora del vermú.

Los visistantes pudieron adquirir multitud de productos artesanos, ajos, carnes, quesos, dulces... incluso souvenirs a modo regalo para estas navidades, los más pequeños tambien pudieron ser herreros por un día o montar en ponis. Este año el Ayuntamiento tambien acogía la exposición 'Reveladas: mujeres en el foco', visitable en el horario del mercado.

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

Expositores y actividades de todo tipo

Expositores y actividades de todo tipoMARIO TEJEDOR

Feria de Artesanía en Berlanga de Duero

tracking