En imágenes: XXVIII Feria de Artesanía de Berlanga de Duero

Los visistantes pudieron adquirir multitud de productos artesanos, ajos, carnes, quesos, dulces... incluso souvenirs a modo regalo para estas navidades, los más pequeños tambien pudieron ser herreros por un día o montar en ponis. Este año el Ayuntamiento tambien acogía la exposición 'Reveladas: mujeres en el foco', visitable en el horario del mercado.
Feria de Artesanía en Berlanga de Duero
