San Esteban licita por 375.000 euros la consolidación del castillo

Publicado por Sandra Guijarro San Esteban Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz ha anunciado la publicación del pliego de cláusulas administrativas para la licitación del Contrato de obra de rehabilitación del castillo, terminación de muros y torreones, una actuación considerada estratégica por el consistorio para la correcta restauración y puesta en valor de su patrimonio histórico.

El proyecto, enmarcado en el programa del 2% Cultural del Ministerio de Fomento, tiene como objetivo consolidar y frenar el deterioro de los elementos más sensibles del recinto, entre ellos los lienzos noroeste y sureste, así como los torreones de las calles Herradores y Mayor.

El presupuesto base de licitación asciende a 375.592,69 euros (IVA incluido), de los cuales el Ministerio de Fomento aporta 264.736,06 euros, cubriendo el 75% del importe financiable.

El plazo de ejecución de los trabajos se ha fijado en seis meses y el procedimiento de licitación será abierto y de tramitación ordinaria. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de diciembre de 2025 a las 23.59 horas en el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, en sobres separados según la documentación administrativa, la oferta económica y la oferta técnica.

Las fechas clave para la apertura de proposiciones ya están definidas. El sobre A, correspondiente a la documentación administrativa, se abrirá el 9 de enero de 2026 a las 9 horas.

El sobre C, relativo a la oferta técnica y al juicio de valor, se abrirá el 14 de enero de 2026 a la misma hora. Finalmente, el sobre B, que contiene la oferta económica y los criterios automáticos, se abrirá el 19 de enero de 2026 también a las 9 horas.

El Castillo de San Esteban de Gormaz, declarado Bien de Interés Cultural en 1949 y parte del Conjunto Histórico desde 1995, cuenta con grado de protección integral en el Plan Especial del Casco Histórico.

Esto implica que las únicas obras permitidas son de restauración y consolidación, preservando la totalidad del edificio y sus características arquitectónicas.

La intervención busca corregir patologías graves como el deterioro de la coronación de los muros, los desprendimientos en los paramentos y la eliminación de restauraciones anteriores inapropiadas. Para la reconstrucción se emplearán materiales similares a los originales, preferentemente piedra local.

En el caso del torreón de la calle Mayor, las actuaciones incluirán excavaciones arqueológicas perimetrales y ensayos de laboratorio para determinar la composición de la piedra y aplicar tratamientos de consolidación adecuados.

Estos trabajos se suman a las investigaciones arqueológicas en el entorno de la desaparecida puerta de San Gregorio, vinculadas al futuro Hub de innovación turística y a la Oficina de Turismo.

El pliego establece criterios estrictos para garantizar la calidad de la intervención.

El conocimiento del inmueble y del proyecto será el aspecto más valorado, con hasta 35 puntos. Se recomienda que las empresas cuenten con la clasificación K-7 de restauración de bienes histórico-artísticos y acrediten un equipo especializado con más de cinco años de experiencia, incluyendo jefe de obra, capataz, revocador, cantero y arqueólogo titulado.

Además, la actuación estará sometida a control arqueológico continuo, con lectura de paramentos para documentar las distintas fases constructivas y transformaciones del monumento.