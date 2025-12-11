El Presupuesto de la Diputación de Soria superará los 80 millones en 2026

Alcaldes que han participado en el Consejo convocado por la Diputación de Soria.MARIO TEJEDOR

Soria

El Presupuesto de la Diputación Provincial de Soria para 2026 superarán los 80 millones de euros, un 3% más que los aprobados por la Institución Provincial para este año.

El presidente, Benito Serrano, adelantó estas cifras en el marco del Consejo de Alcaldes que se celebró ayer en el Aula Magna Tirso de Molina, al que acudieron unos 80 regidores.

En la actualidad se está trabajando en el cierre del borrador que estará completo en los próximos días, con el objetivo de celebrar el pleno monográfico para su debate y aprobación.

Serrano pretende adelantar la sesión antes de las fechas navideñas, ya que en los años anteriores se ha celebrado días antes de Nochevieja.

El presidente destacó dos aspectos fundamentales de los próximos presupuestos que serán uno de los más elevados de la historia. El primero es que se mantendrá el gasto del 20% en políticas sociales y el segundo que se contará con las partidas suficientes para garantizar la dotación de servicios a los pueblos, «con el compromiso de que los más pequeños tengan los mismos que las poblaciones de mayor tamaño», puntualizó.

Entre las novedades presupuestarias se encuentran el incremento de la partida de la dotación para vialidad invernal, que pasará de los 30.000 a los 100.000 euros y la puesta en marcha de una nueva convocatoria de ayudas a pymes y autónomos que cubrirá tanto inversiones como costes de funcionamiento, un respaldo necesario en un momento de gran presión para el tejido empresarial rural.

Estas medidas responden directamente a las demandas de los ayuntamientos y buscan reforzar la capacidad de los municipios para atender servicios esenciales durante todo el año.

El presidente, en su intervención ante los alcaldes, puso en valor el esfuerzo inversor de la Diputación que permite reforzar políticas clave como los servicios sociales, la mejora de infraestructuras, la vivienda y el abastecimiento de agua potable y en este sentido cifró en 100 millones de euros el Presupuesto que al final ha tenido la Diputación en este 2025. A los 77 millones de euros presupuestados se suman más de 20 que han formado parte de las modificaciones presupuestarias que se han aprobado este año.

PERTE del agua

En el Consejo de Alcaldes se abordaron otros temas como el programa de implantación del PERTE del agua, la eficiencia energética, la vivienda y la celebración del eclipse solar de 2026. Para profundizar en cada uno de los temas, a la reunión acudieron técnicos especializados en cada área.

La directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María Pardo, que detalló las principales líneas políticas del Gobierno regional para ofrecer soluciones al problema de la vivienda en Soria y en el resto de las provincias de Castilla y León.

En lo que se refiere al PERTE del agua, Serrano solicitó apoyo a los alcaldes para acelerar la ejecución del programa, dotado con fondos europeos, y que contempla una inversión de 12,5 millones de euros para modernizar el servicio.

Hasta la fecha solo se han ejecutado 1,5 millones de euros de este programa que tiene que estar concluido en junio de 2026. «Se han puesto algunos contadores, pero faltan muchísimos», aclaró Serrano. Se han mantenido reuniones con los técnicos municipales «y esperamos llegar a tiempo», dijo el presidente.

En el Consejo han participado tres especialistas que han aportado información práctica sobre eficiencia energética, tributaria y gestión inteligente del agua.

Se ha explicado cómo monetizar certificados de ahorro energético y cómo optimizar consumos y contratos. También se han detallado las posibilidades de la monitorización en tiempo real para reducir averías y pérdidas en redes municipales y Ramiro Navarro se han propuestos medidas para actualizar ordenanzas, revisar tasas y mejorar la gestión tributaria para asegurar ingresos justos y estables.

Estas herramientas, orientadas especialmente a ayuntamientos pequeños, permiten aumentar autonomía financiera y mejorar la sostenibilidad de los servicios.

Web del Eclipse 2026

Otro de los asuntos tratados ha sido la preparación del eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, un fenómeno único en todo el siglo para la provincia.

La Diputación presentó ayer la web oficial eclipsesoria.com, que se actualiza a diario, y ha recordado a los municipios la necesidad de comunicar ubicaciones, actividades y necesidades de infraestructura para poder integrar toda la información en los planes de seguridad y promoción.

Se ha insistido en que el eclipse supone una oportunidad turística sin precedentes, pero también un reto logístico que exige coordinación, responsabilidad y planificación.

En esta web, la Diputación recogerá los datos y las actividades que van a organizar los ayuntamientos. «El eclipse es un reto de organización y un reto turístico en el que tenemos que trabajar», manifestó Benito Serrano, que alertó la necesidad de establecer condiciones de seguridad y de evacuación de personas, ante la avalancha de personas que se espera que visiten la provincia de Soria.

Por último, Serrano, en su intervención en el Consejo de Alcaldes, defendió el papel de las diputaciones como una administración imprescindible para asegurar la cohesión territorial y anunció que la Institución seguirá centrada en ofrecer servicios de calidad y en apoyar a los municipios para que ninguno quede atrás por falta de medios o capacidad técnica.