Cesefor refuerza su internacionalización con un proyecto para los 27 países de la UE

La Fundación Cesefor pretende reforzar en 2026 su trabajo en el ámbito internacional con un fuerte empuje al proyecto destinado a trabajar con los pequeños propietarios forestales de los 27 países de la Unión Europea.

Se trata del Proyecto Smurf, que pilotará el centro tecnológico desde Soria, donde tiene su sede. El director, Pablo Sabín, consideró que este proyecto es «relevantísimo» y una de las prioridades de trabajo del equipo de 130 profesionales del centro para el próximo año.

El proyecto Smurf, en el que ya se ha comenzado a trabajar, desarrolla para todo el territorio europeo nuevos modelos organizativos y empresariales basados en prácticas de silvicultura más cercanas a la naturaleza, que enfatizarán la valorización de los productos forestales; proporcionará recursos esenciales, como programas de formación, herramientas digitales y estructuras de apoyo, para capacitar a propietarios de bosques y partes interesadas. Cesefor pilota este trabajo para toda la UE .

El segundo objetivo de la plantilla de Cesefor para el próximo año es la consolidación de la plataforma Nemus, cuyo funcionamiento está dirigido a mejorar la competitividad de las empresas de primera transformación de la madera, aserraderos y rematantes, lo que permitirá hacer más fácil la vida a las empresas y el tercer objetivo es la apertura del centro de formación de construcción industrializada en madera, Maderaula, en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), que estará listo a final de 2026.

Más de 70 proyectos

El Cesefor trabaja en más de 70 proyectos en la actualidad y, según manifestó Sabín, afronta 2026 siendo «ambiciosos y continuar en la senda de trabajo que genere impacto y ayude a los propietarios forestales, gestores y empresas a generar actividad económica , empleo y a ser más competitivos.

Cesefor arrancó ayer con la celebración de su jornada anual, que se desarrollará a lo largo de hoy , con el lema ‘Conectados por la innovación’. En la misma participa el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. «El mundo camina a una velocidad muy rápida y la única manera de estar al día es innovando e investigando», expuso Sabín.

En el arranque de estas jornadas participó el presidente y el vicepresidente de la Diputación, Benito Serrano y José Antonio de Miguel, respectivamente, ya que la Diputación es uno de los principales patronos con los que cuenta la Fundación y va a seguir siéndolo, como así lo confirmó ayer Serrano, quien abogó porque el Cesefor, al que calificó de «bendita anomalía» después de su consolidación siga creciendo «y siga aportando desarrollo y futuro en esta tierra».

El presidente de Patronato recordó que desde la Diputación siempre se ha creído en el proyecto, incluso cuando pasó por los peores momentos.

Destacó el proyecto de Construyendo Maderaula, con una inversión de 3,8 millones de euros, y una vez que entre en funcionamiento «queremos seguir apostando por la investigación en el sector de la construcción en madera».

La próxima semana el Aula Magna Tirso de Molina acogerá una jornada sobre el proyecto Construyendo Maderaula, que ha servido como caso real para demostrar cómo se puede explotar de manera sostenible esta actividad basada en un recurso natural que comenzaron por las acciones en el bosque, concretamente de pino silvestre y pino laricio, como el señalamiento de las cortas o el aprovechamiento forestal; continuaron con el aserrado de la madera, su clasificación estructural y la fabricación de productos tecnológicos para la construcción.