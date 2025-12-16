Torrezno de Soria roza los 4,5 millones de kilos de producción al abrirse a nuevos mercados

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Torrezno de Soria vuelve a batir su propio récord con una previsión de cerrar 2025 rozando los 4,5 millones de kilos de producción, tal y como explicó este lunes Juanjo Delgado Soto, director técnico de la Marca de Garantía Torrezno de Soria. En 2024 se alcanzó la cifra más alta de la historia, hasta ahora, con 3.802.549,54 kilos dejando patente que este producto todavía no encuentra techo.

Así, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, Samuel Moreno, indicó que estas cifras son posibles «al abrirnos a nuevos mercados» y al presentar un «producto de calidad».

Ambos realizaron estas declaraciones durante la presentación del evento ‘¡Feliz Torrezno Nuevo!’ que este año tendrá lugar en Ólvega con dos padrinos de excepción: Paco Pil y Malena Gracia. La previsión es «repartir 1.000 raciones de torrezno», apuntó Delgado Soto que recordó que el evento «es totalmente gratuito» invitando a la gente a acudir el próximo 27 de diciembre a la plaza Emiliano Revilla de la localidad mocaína. La cita comienza en torno a las 10.30 horas aunque las campanadas serán a las 12.00 horas. Antes y después, música y baile con canciones míticas de los años 90 para entonar el cuerpo.

El responsable de Taso Producciones y promotor de esta idea, Iván Manrique, ha desgranado el programa indicando que también participarán en el evento los sorianos Ángela Viamonde, Raquel Álvarez e Innov Action. La cita se prolongará hasta las 15.00 horas.

Ólvega une su nombre a Almazán y a Soria capital para la celebración de esta peculiar Nochevieja adelantada uniendo la Navidad a un bocado tan soriano como el torrezno esperando que esta tercera edición resulte un éxito al igual que las dos anteriores. No en vano, indicó Delgado: «Será la mayor fiesta de la Navidad en Soria» esperando que Ólvega, por su ubicación y por contar con uno de los fabricantes del torrezno de Soria, hará de efecto llamada para que acudan vecinos de otras comunidades vecinas. Además, en caso de que el tiempo no acompañe, el evento se trasladará al polideportivo de la localidad.