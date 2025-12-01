La torre de torreznos más espectacular de Soria tiene 10 pisos y se sirve en uno de sus bares más emblemáticos

La icónica torre de torreznos de 10 pisos de Casa Augusto Arranz: crujientes, dorados y servidos con orgullo en el corazón de Soria.@casaaugustoarranz

En una pequeña esquina de la Plaza Mayor de Soria, se encuentra uno de los secretos mejor guardados (aunque cada vez más virales) de la gastronomía castellana: 'Casa Augusto Arranz', un restaurante con más de 80 años de historia que ha elevado un producto tan sencillo como el torrezno a la categoría de arte. Tanto, que hasta la reina Letizia se dejó conquistar por su sabor durante una visita oficial en 2020.

Casa Augusto Arranz: tradición familiar con visión contemporánea

La historia de este restaurante arranca en 1939, cuando el señor Augusto, conocido como "el de las barcas", puso los cimientos de lo que hoy es una referencia absoluta en la cocina soriana. Actualmente gestionado por los hermanos Fernando y Toribio Arranz, este restaurante ha logrado fusionar la tradición con una puesta en escena moderna y viral.

Su propuesta va más allá del clásico torrezno: platos de micología, escabechados únicos, trufa de Soria, carnes de caza, cabrito y cochinillo fritos (que sorprenden a los forasteros) y ensaladas creativas como la de anguila, anchoa y aguacate. Pero el verdadero imán de 'Casa Augusto Arranz' es su ya mítica torre de 10 pisos de torreznos, una estructura crujiente que emociona por igual a foodies, turistas y hasta a realeza.

La reina Letizia, fan declarada del torrezno soriano

Lo que parecía una visita institucional más a la ciudad de Soria durante la pandemia, acabó convirtiéndose en una deliciosa anécdota real. La propia reina Letizia se acercó al mostrador de 'Casa Augusto Arranz' y, al ver la torre de torreznos, dijo al propietario: «Quiero este y este porque los veo tan buenos, que esto tiene que ser una maravilla.»

Toribio Arranz, entre sorprendido y orgulloso, le ofreció una bandeja para llevar. La reina confesó que a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, también les encantaban. No fue la única vez: cuando el rey Felipe VI volvió en septiembre de 2024 quiso repetir, aunque el local estaba cerrado por vacaciones. La anécdota llegó incluso a revistas del corazón, convirtiendo a 'Casa Augusto Arranz' en destino gourmet con pedigrí regio.

¿Qué tiene esta torre que nadie olvida?

El torrezno soriano es, por definición, un manjar humilde. Pero cuando está bien hecho (crujiente por fuera, jugoso por dentro, dorado, sin exceso de grasa) se convierte en una experiencia. Y si se apila en una torre de 10 pisos perfectamente cortados y presentados como en 'Casa Augusto Arranz', el resultado es puro espectáculo.

No solo ha conquistado paladares reales: también ha ganado el concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo' en 2019 y 2020. Y visitantes de toda España han llegado al restaurante solo por probarlo.

Mucho más que torreznos: una carta con identidad

El éxito de 'Casa Augusto Arranz' no se basa solo en su torre estrella. Su carta refleja la riqueza de la cocina soriana: escabechados tradicionales que pocos saben preparar (y que los ingleses, al parecer, devuelven por estar fríos), carnes locales como el cabrito frito o platos de cuchara como la sopa de setas con trufa.

Fernando Arranz resume con orgullo: «Nos sigue mucha gente de fuera y también de Soria. La gente se ha volcado con nuestros productos.» Y aunque ha pensado en jubilarse, confiesa que le puede más el amor por su oficio que el cansancio: «Me gusta venir, hablar con los clientes.»

Comer como una reina por menos de lo que crees

Aunque parezca un capricho gourmet, los precios de Casa Augusto Arranz son más que accesibles: una ración de torreznos ronda los 11 euros, y una tapa individual apenas cuesta 4. El ticket medio por persona rara vez supera los 30 euros, y las reseñas en Google (4,1/5) lo confirman: «una apuesta segura», «un imprescindible en Soria», «trato inmejorable».

Y si tienes dudas sobre qué pedir, recuerda este plato estrella recomendado por el propio chef: huevo con patata, crema de boletus, foie y trufa rallada. Según él, «espectacular.»